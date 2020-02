RTLzwei begleitet demnächst Mehrlingsfamilien

© RTLzwei

Die Wahrscheinlichkeit, Drillinge oder Vierlinge zu bekommen, ist relativ gering. RTLzwei widmet sich in einem neuen TV-Format bald aber genau solchen Familien, die auf einen Schlag mehrere Kinder bekommen haben.



RTLzwei hat für den 18. März das neue Format "Oh Babys! Drillinge und mehr" angekündigt. Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr dreht sich dann alles um Mehrlingsfamilien. Zu sehen bekommen die Zuschauer den Alltag von Familien, die Drillinge oder noch mehr Kinder auf einmal bekommen haben. Beleuchtet werden soll auch, welche Strapazen die Mütter in der Schwangerschaft durchgemacht haben, die Geburt an sich aber natürlich auch die Erziehung der vielen Kinder.

Mehrlingsgeburten sind ziemlich selten: Nur eines von 7.000 in Deutschland geborenen Kindern ist ein Drilling. Die Wahrscheinlichkeit beträgt gerade einmal 0,01 Prozent. Die Chance für Vierlinge liegt mit 1 zu 600.000 noch geringer. Thematisch passt "Oh Babys!" am 18. März übrigens recht gut, im Anschluss um 21:15 Uhr zeigt RTLzwei eine neue Ausgabe seiner "Teenie-Mütter". Danach gibt es eine Wiederholung der Dokusoap "Babys! Kleines Wunder - Großes Glück" zu sehen.

Einen Tag bevor RTLzwei das neue Format ausstrahlt, kehrt übrigens auch eine altbekannte Sendung zurück ins Programm. Am 17. März nämlich startet die neue Staffel von "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" um 20:15 Uhr. Bis dahin setzt RTLzwei dienstags zur besten Sendezeit noch auf die Doku-Reihe "Hartz Rot Gold".

