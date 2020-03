Coronavirus: "Amazing Race"-Produktion unterbrochen

© CBS

Die Produktion der US-Abenteuershow "The Amazing Race" ist vorübergehend unterbrochen worden, als Grund nennt CBS das Coronavirus. Bei der Show reisen die Teilnehmer in verschiedene Länder und müssen dort Aufgaben erledigen.



01.03.2020

"The Amazing Race" ist, wie auch "Survivor", eine Art Dauerbrenner im amerikanischen Fernsehen. Das Format ist bereits seit vielen Jahren auf Sendung und holt noch immer gute Quoten. Derzeit arbeitet CBS an der 33. Staffel - doch nun hat man die Produktion der neuen Ausgaben unterbrochen. Das bestätigte der Sender jetzt gegenüber dem Branchenportal "Variety".

Grund für die ungewöhnliche Maßnahme: das Coronavirus. "Aufgrund der zunehmenden Besorgnis und Unsicherheit in Bezug auf das Coronavirus auf der ganzen Welt haben CBS und die Produzenten von 'The Amazing Race' die Vorsichtsmaßnahme getroffen, die Produktion der 33. Staffel vorübergehend einzustellen", sagte ein CBS-Sprecher gegenüber "Variety". Einen direkten Fall einer Infektion im Umfeld der Show gab es aber nicht.

Derzeit befinden sich alle Teilnehmer der neuen Staffel und die Produktionsmitarbeiter auf dem Heimweg. Alle an der Show Beteiligten sollen als Vorsichtsmaßnahme aber auch noch eine Zeit lang überwacht werden, wenn sie zu Hause sind. "Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Racer und des Produktionsteams haben für uns oberste Priorität", heißt es vom Sender.

In "The Amazing Race" treten verschiedene Kandidaten-Paare bei einem Rennen um die Welt gegeneinander an. Sie reisen in verschiedene Länder und müssen dort unterschiedliche Aufgaben und Herausforderungen bewältigen. Die 33. Staffel befand sich erst wenige Wochen in Produktion und ist bislang auch noch gar nicht offiziell angekündigt worden. Laut "Variety" wurde bislang in England und Schottland gedreht. Der 32. Durchlauf von "The Amazing Race" wartet derzeit noch auf eine Ausstrahlung.

