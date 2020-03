ProSieben schiebt am Montag Corona-Newsspecial ein

© ProSieben

ProSieben nimmt den Coronavirus zum Anlass für eine Programmänderung, am Montagabend wird man zur besten Sendezeit ein News-Special über das Virus zeigen. Moderiert wird das von Stefan Gödde.



01.03.2020 - 12:45 Uhr von Timo Niemeier 01.03.2020 - 12:45 Uhr

Etwas überraschend hat ProSieben für Montagabend ein News-Special angekündigt. Um 20:15 Uhr sendet man "ProSieben Spezial: Coronavirus in Deutschland". Rund 15 Minuten lang will man dann über das Virus und die Hintergründe informieren. So will man auch über mögliche Quarantänemaßnahmen informieren und die Einschätzung der WHO wiedergeben. Moderiert wird die Sondersendung von Stefan Gödde. Die eigentlich für 20:15 Uhr geplante neue Folge von "Young Sheldon" verschiebt sich aufgrund der News-Sendung um 15 Minuten nach hinten.

Das nun ProSieben eine Sondersendung ins Programm nimmt, kommt ziemlich überraschend. Im vergangenen Jahr hat Sat.1 seine "Akte" neu gestartet und im Zuge dessen auch angekündigt, bei wichtigen Ereignissen Sondersendung des Magazins ins Programm nehmen zu wollen. Davon war bislang, trotz vieler potenzieller Ereignisse für eine solche Sendung, aber nichts zu sehen. Nun prescht ProSieben vor und zeigt, dass eine solche Sendung eigentlich recht unkompliziert und auch kurzfristig umzusetzen ist. In den vergangenen Tagen haben unter anderem Das Erste, das ZDF und auch RTL schon News-Specials zum Coronavirus gesendet. Besonders RTL erzielte damit am vergangenen Donnerstag sehr gute Quoten (DWDL.de berichtete).

