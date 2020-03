RTLzwei arbeitet an einem "Krass Schule"-Ableger

© RTLzwei

Gerade erst hat sich "Krass Schule" bei RTLzwei am Nachmittag mit neuen Folgen zurückgemeldet. Nun hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt, an einem Ableger des Formats zu arbeiten.



02.03.2020 - 14:49 Uhr von Timo Niemeier 02.03.2020 - 14:49 Uhr

RTLzwei arbeitet an einem Spin-Off seines Nachmittag-Formats "Krass Schule", das hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt. So hat man sich bereits die Titelrechte an "Krass Schulcamp - Pauken unter Palmen" gesichert. Weitere Details zu dem Ableger will man in Grünwald aber noch nicht verraten. Derzeit befindet sich das Format in der Entwicklungsphase.

"Krass Schule - Die jungen Lehrer" startete erst vor wenigen Tagen in die neue Staffel und kam in den ersten beiden Wochen auf bislang durchschnittlich 5,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Noch besser läuft das Format bei den ganz jungen Zuschauern. Und auch Online sorgt die Sendung für gute Zahlen. Auf Youtube erreichen einzelne Ausschnitte regelmäßig mehrere hunderttausend Views.

Im vergangenen Jahr versuchte sich RTLzwei mit "Krass Abschlussklasse" an einem ähnlichen Format, das ebenfalls im Schul-Umfeld spielt. Mit durchschnittlich 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war das aber kein Erfolg - ein direkter Ableger von "Krass Schule" war das Format trotz der Titel-Ähnlichkeit aber nicht.

