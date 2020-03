Sat.1 startet neue "Dr. Wimmer Show" noch diesen Monat

© ZDF/Svea Pietschmann

Mitte März wird sich Sat.1 von den "Big Brother"-Wiederholungen am Vormittag trennen und stattdessen einen neuen Dailytalk mit dem Mediziner Dr. Johannes Wimmer ausstrahlen. Aufgezeichnet wurden die Ausgaben schon vor geraumer Zeit.



02.03.2020 - 16:38 Uhr von Alexander Krei 02.03.2020 - 16:38 Uhr

Jetzt geht plötzlich alles ganz schnell: Schon in zwei Wochen wird Sat.1 die neue Talkshow mit Dr. Johannes Wimmer auf Sendung schicken. Wie eine Sendersprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, soll "Die Dr. Wimmer Show" ab dem 16. März montags bis freitags um 10:00 Uhr ausgestrahlt werden. Die bereits vor einigen Wochen von Sony Pictures produzierte Sendung ersetzt damit die bislang mäßig laufenden "Big Brother"-Wiederholungen.

Im Anschluss an das "Frühstücksfernsehen" soll damit fortan eine Mischung aus klassischem Dailytalk und Service Einzug ins Programm halten. "Hier wird über jedes Problem, Phänomen oder Mythos gesprochen", hieß es bereits im vergangenen Jahr über das Format. Tatsächlich wird der Mediziner mit Experten und weiteren Gästen eine große thematische Bandbreite diskutieren - von Volkskrankheiten über den gemeinsamen Orgasmus bis hin zu Diät-Geheimnissen.

Für Sat.1 ist eine Show dieser Art auch deshalb ein spannendes Experiment, setzte der Privatsender in den vergangenen Jahren in seiner Daytime doch vorwiegend auf Formate, die ohne bekannte Gesichter auskamen. Dr. Johannes Wimmer tritt dagegen schon seit Jahren im Fernsehen auf, darunter in diversen Formaten des NDR. Zuletzt sah man ihn zudem mehrfach als Talkshow-Gast zur Ausbreitung des Coronavirus.

Nun bleibt abzuwarten, ob "Die Dr. Wimmer Show" den starken Vorlauf durch das "Frühstücksfernsehen" besser für sich zu nutzen weiß als "Big Brother". Die Realityshow hatte zuletzt auch am Vormittag nur einstellige Marktanteile erzielt.

