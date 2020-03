"Krass Klassenfahrt" auch künftig bei Joyn zu sehen

© Christoph Assmann

Die sechste Staffel der Influencer-Webserie "Krass Klassenfahrt" ist seit Anfang der Woche bei Joyn zu sehen. Nun ist klar: Auch die kommenden Durchläufe werden beim Streamingdienst zum Abruf bereitstehen, Studio71 hat die Produktion nun lizenziert.



03.03.2020

Seit Montag ist die sechste Staffel der sehr erfolgreichen Webserie "Krass Klassenfahrt" bei Joyn zu sehen (DWDL.de berichtete). Nun hat Studio71 die Webvideoproduktion lizenziert, dadurch wird die Serie von den Youtube-Stars Jonas Ems und Jonas Wuttke auch künftig beim Streamingdienst zu sehen sein. Konkret geht es um die kommenden drei Staffeln, also die Durchläufe sieben bis neun. Alle Staffeln werden jeweils zwölf Episoden enthalten.

Studio71 hat die Staffeln sechs bis neun direkt von moonvibe, dem Medienunternehmen von Jonas Ems, Jonas Wuttke und Edwin Tetteh, lizenziert. Die kommenden Staffeln sollen in den nächsten zwölf Monaten im Quartalsrhythmus veröffentlicht werden. Flankierend wird das Format auf Joyn durch Instagram-Posts und -Stories auf den Profilen von "Krass Klassenfahrt" sowie von Jonas Ems, Jonas Wuttke und anderen Mitgliedern des Casts beworben.

"Krass Klassenfahrt" ist eine der erfolgreichsten Webserien überhaupt in Deutschland. Die Serie der Influencer kommt auf rund 890.000 Abonnenten bei Youtube, die Folgen erreichen dort regelmäßig mehr als eine Million Video-Views. Bei Joyn zählen die Staffeln eins bis drei seit der Veröffentlichung zu den meistgesehenen Serien überhaupt. Ein Rückschlag ist die Kooperation zwischen den Youtubern und Joyn für Pantaflix: Dort wart "Krass Klassenfahrt" zuletzt auch zu sehen. CEO Nicolas Paalzow kündigte im DWDL.de-Interview an, sich als "Partner auf Augenhöhe mit den Kreativen" etablieren zu wollen. Außerdem wollte der Pantaflix-Chef neue Formate mit Ems und Wuttke entwickeln - nun docken die jedoch bei Joyn an.

Darüber hinaus haben moonvibe und Studio71 für das erste Jahr der Lizenzzeit nämlich auch eine Development-Partnerschaft für die gemeinsame Konzeptentwicklung neuer Bewegtbild-Formate vereinbart. Entstehen sollen neue Produktionen für Joyn. Sebastian Romanus, Geschäftsführer von Studio71, sagt: "Wir freuen uns, dass wir unsere erfolgreichen Creator Jonas Ems und Jonas Wuttke bei diesem Format unterstützen können. Es finden immer mehr hochwertige Produktionen aus dem YouTube-Universum ihren Weg auf die großen VOD-Portale und ins TV. Wir sehen uns dabei als Schnittstelle und Partner, um unsere Creator auf diesem Weg professionell, beratend sowie finanziell zu begleiten und mit ihnen gemeinsam weitere Potenziale zu erschließen."

Youtuber und Co-Produzent Jonas Wuttke ergänzt: "Es ist großartig, ‚Krass Klassenfahrt‘ neben der YouTube Auswertung gemeinsam mit Studio71 und Joyn auch auf einem solch großen Streaming-Portal an den Start zu bringen! Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, das Format nachhaltig und größer weiterzuentwickeln. In diesem Jahr ist noch viel für das ‚Krass Klassenfahrt‘-Universum geplant!"

