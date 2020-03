Rechte verlängert: MotoGP auch 2020 bei DAZN

© MotoGP/DAZN

Die MotoGP wird auch in diesem Jahr neben ServusTV bei DAZN zu sehen sein, das hat der Sport-Streamingdienst nun angekündigt. Durch den Coronavirus wurde der Rennkalender aber schon vor Beginn der neuen Saison durcheinandergewirbelt.



03.03.2020 - 12:49 Uhr von Timo Niemeier 03.03.2020 - 12:49 Uhr

In der letzten Saison ist die MotoGP sowohl bei ServusTV als auch bei DAZN zu sehen gewesen - und dabei wird es auch 2020 bleiben. Dass ServusTV die Rennen auch in diesem Jahr überträgt, war schon länger bekannt. Jetzt hat auch der Sport-Streamingdienst bestätigt, sämtliche Rennen zu übertragen. DAZN zeigt die Übertragungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland und Österreich ist wie gehabt auch ServusTV mit dabei.

Erneut hat sich DAZN die Rechte nur für ein Jahr gesichert - das erworbene Paket umfasst auch die Rennserien Moto2, Moto3 und MotoE. Wie bereits in der vergangenen Rennsaison zeigt DAZN am Freitag und Samstag die freien Trainings sowie die Qualifyings aller Serien. Für die MotoGP wird dabei Eddie Mielke das Geschehen von den Rennstrecken dieser Welt live kommentieren.

Los geht’s bereits am kommenden Wochenende beim Grand Prix von Katar. Hier werden allerdings nur Moto2, Moto3 und MotoE starten - die MotoGP fährt am Wochenende nicht, das Rennen wurde abgesagt. Hintergrund ist das Coronavirus, das derzeit in vielen Teilen der Erde für Verunsicherung sorgt. In Katar gibt es derzeit eine Regelung, dass Personen, die aus Italien einreisen oder die sich in den vergangenen zwei Wochen in Italien aufgehalten haben, automatisch 14 Tage lang in Quarantäne müssen. Weil Italien aber sowohl auf als auch neben der Rennstrecke ein wichtiges Land für die MotoGP ist, wurde der Termin abgesagt.

Auch das zweite geplante Rennen der MotoGP in Thailand findet nicht statt, das wurde vorerst aber nur verschoben. Ob das Rennen zu einem späteren Zeitpunkt während der Saison nachgeholt wird, ist derzeit noch unklar. Die Rennserie startet nun planmäßig erst Anfang April in den USA in ihre neue Saison.

