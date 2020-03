Marco Schreyl talkt am Mittwoch erstmals live

© TVNow/Stefan Gregorowius

Marco Schreyl wird am Mittwoch erstmals live durch seine gleichnamige Talkshow am RTL-Nachmittag führen. Diskutieren wird man dann, wie sollte es auch anders sein, über das Coronavirus.



03.03.2020 - 17:09 Uhr von Timo Niemeier 03.03.2020 - 17:09 Uhr

Als RTL im vergangenen Jahr angekündigt hat, mit "Marco Schreyl" einen neuen Daily-Talk am Nachmittag zu starten, erklärte man auch, die Sendung soll regelmäßig live gezeigt werden. Drei Wochen lang ist das Format nun schon auf Sendung - und in dieser Woche wird es die erste Live-Ausgabe zu sehen geben. Am Mittwoch, den 4. März, diskutiert Marco Schreyl um 16 Uhr mit seinen Gästen über das derzeit allgegenwärtige Coronavirus. Thema dann: "Coronavirus – Unsichtbare Gefahr oder Panikmache".

Marco Schreyl will in der Sendung mit Experten und Betroffenen sprechen, angekündigt sind aber auch Promis wie etwa Katja Burkard. Schreyl selbst sagt: "Das Coronavirus beschäftigt gerade die ganze Nation und ich freue mich, dass wir am Mittwoch in unserer ersten Live-Sendung dieses Thema mit unseren Gästen besprechen! Wie gefährlich ist Corona wirklich? Und wie beeinflusst das Virus aktuell unseren Alltag?"

Thorsten Gieselmann, Head of Producers Daytime bei RTL, ergänzt: "Mehr Live. Mehr Aktualität. Mehr Relevanz. Das haben wir uns mit ‚Marco Schreyl‘ fest vorgenommen und werden es mit unserer ersten Live-Sendung zum Coronavirus auch umsetzen. Ich freue mich, dass wir am Nachmittag eine Sendung haben, die flexibel und direkt auf solche Themen reagieren kann."

"Marco Schreyl" ist bislang das Format der drei Nachmittag-Neustarts, das sich aus Quotensicht am schwersten tut. Als Talkshow hat es sicherlich aber auch die schwierigsten Startbedingungen gehabt. Derzeit kommt RTL mit 16 ausgestrahlten Ausgaben auf durchschnittlich acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Im Schnitt schauen 630.000 Menschen zu.

