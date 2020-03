Makatsch, Potthoff und Darnell für Romy 2020 nominiert

© Kurier

Im April wird in diesem Jahr der österreichische Film- und Fernsehpreis Romy verliehen. Nun ist bekanntgegeben worden, wer es auf die Nominiertenlisten geschafft hat. Darauf stehen auch einige in Deutschland bekannte Personen.



03.03.2020 - 17:58 Uhr von Timo Niemeier 03.03.2020 - 17:58 Uhr

Die Romyverleihung 2019 war in vielerlei Hinsicht denkwürdig. Jan Böhmermann etwa wurde ausgezeichnet und hielt via Video-Grußbotschaft eine für viele Personen im Saal der Wiener Hofburg eine irritierende Rede. Er sprach in dem Video von Koks, Red Bull - und Ibiza. Das inzwischen legendäre Ibiza-Video des ehemaligen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache, das die Regierung in Wien zu Fall brachte, kannte damals noch niemand. "Der Provokateur sandte eine primitive, dumme Videobotschaft, in der er die Österreicher samt ihrer Regierung herabwürdigte", war daher auch das Fazit von "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon, die auch Schirmherrin der "Romy" ist. Die Romy ist ein Preis des "Kurier".

Für 2020 sind solche Dinge nicht zu erwarten - Jan Böhmermann ist zumindest bei den Publikumspreisen nicht nominiert. Auf die Nominierungsliste geschafft haben es aber trotzdem viele Personen, die man auch in Deutschland bestens kennt. Bruce Darnell ("Supertalent") etwa, der in der Kategorie Show/Unterhaltung nominiert wurde. Er tritt unter anderem gegen Barbara Karlich ("Barbara Karlich Show") und Andreas Moravec ("Quizmaster") an.

Als beliebteste Schauspielerin in einer TV-Serie sind unter anderem Jasna Fritzi Bauer ("Rampensau") und Verena Altenberger ("Polizeiruf 110") nominiert. Auch Désirée Nosbusch ("Bad Banks") kann auf eine Romy hoffen. Bei den Männern stehen in der gleichen Kategorie unter anderem August Diehl ("Die Neue Zeit") und Harald Krassnitzer ("Tatort") zur Auswahl.

Bei den beliebtesten Schauspielern im Bereich Kino/TV-Film können unter anderem Fritz Karl ("Ein Dorf wehrt sich") und Elyas M’Barek ("Das perfekte Geheimnis") auf einen Preis hoffen. Bei den Frauen ist Lisa Maria Potthoff für ihre Rolle in "Irgendwas bleibt immer" nominiert, sie tritt unter anderem gegen Heike Makatsch (“Ich war noch niemals in New York").

Die Kategorie Information ist dagegen voll in der Hand von österreichischen Journalisten - das ist im Jahr des spektakulären Ibiza-Videos und dem darauffolgenden Sturz der Regierung aber auch keine Überraschung. Nominiert sind hier: Meinrad Knapp (ATV), Corinna Milborn (Puls 4), Tobias Pötzelsberger (ORF), Ingrid Thurnher (ORF) und Martin Thür (ORF).

Die Publikumspreise der Romy, über die ab sofort abgestimmt werden kann, werden am 18. April vergeben. Die Gala wird wie gehabt live in ORF 2 übertragen. Zwei Tage vorher, am 16. April, werden die Akademie-Preise der Romy vergeben - dann ja auch vielleicht wieder mit Jan Böhmermann als Preisträger.

