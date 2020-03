Silbereisen-Show geht dem Coronavirus aus dem Weg

© ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Die für Mitte des Monats angekündigte Live-Show "Schlagerlovestory" wird wegen des kursierenden Coronavirus verschoben. Das hat der MDR jetzt entschieden. Man könne die Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts nicht so schnell umsetzen, hieß es.



03.03.2020 - 21:36 Uhr von Alexander Krei 03.03.2020 - 21:36 Uhr

Das Coronavirus hat nun auch Florian Silbereisen erreicht - oder besser gesagt seine Show. Eigentlich sollte die Sendung "Schlagerlovestory 2020 - Die total verliebte Frühlingsshow" am 14. März mit mehr als 5.000 Zuschauern in der Messehalle in Halle (Saale) steigen und live im Ersten ausgestrahlt werden. Doch wegen des Coronavirus hat sich der MDR jetzt dazu entschieden, die Produktion zu verschieben.

"Massenveranstaltungen können zur schnelleren Verbreitung des Virus beitragen. Mit Blick auf unsere Verantwortung für die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher, aber auch mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, haben wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen müssen", erklärte MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi. Die vom Robert-Koch-Institut herausgegebenen Handlungsempfehlungen für Massenveranstaltungen könne man so kurzfristig nicht umsetzen.

"Aus diesem Grund ist in der augenblicklichen Situation eine Verschiebung der Veranstaltung unserer Meinung nach die einzig richtige Entscheidung", sagte Jacobi. "Wir werden jetzt alles dransetzen, im Sommer eine große Schlagerparty mit Florian Silbereisen in der Messe in Halle für Das Erste zu produzieren." Als neuer Termin der "Schlagerlovestory" wurde der 6. Juni auserkoren. Die erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

