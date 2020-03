Corona: Auch ProSiebenSat.1-Boss Conze im Homeoffice

© ProSiebenSat.1

Nachdem sich ein ProSiebenSat.1-Mitarbeiter mit dem Corona-Virus angesteckt hat, befindet sich auch Konzernboss Max Conze im Homeoffice. Er wird die Geschäftszahlen am Donnerstag ebenso wie sein Finanzchef von zu Hause aus präsentieren.



04.03.2020 - 08:27 Uhr von Alexander Krei 04.03.2020 - 08:27 Uhr

Auch ProSiebenSat.1-Chef Max Conze und Finanzvorstand Rainer Beaujean bekommen die Ausbreitung des Coronavirus zu spüren. Wie jetzt bekannt wurde, gehören auch die beiden Spitzenkräfte des Medienunternehmens zum Kreis jener 200 Personen, die seit einer Woche von zu Hause arbeiten müssen, nachdem ein ProSiebenSat.1-Mitarbeiter in Düsseldorf positiv auf das Virus getestet wurde.

Bereits am Montag war die Infizierung des Mitarbeiters bekannt geworden. Dieser war zwar nicht in Unterföhring, hatte jedoch Kontakt zu verschiedenen Personen, die zuletzt an beiden Standorten gewesen waren. Daher sind auch am Hauptsitz des Konzerns viele Mitarbeiter von den Quarantäne-Maßnahmen betroffen - darunter auch der CEO. Allerdings soll bei den 200 Mitarbeitern kein direkter Verdacht auf Infektion bestehen.

Die Vorsichtsmaßnahme laufe Ende der Woche aus, erklärte ProSiebenSat.1. Die eigentlich für Donnerstag geplant Bilanz-Pressekonferenz hatte der Medienkonzern bereits angesagt. Conze und Beaujean werden die Zahlen stattdessen per Webcast präsentieren, wie eine Sprecherin der dpa bestätigte.

