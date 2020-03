RBB holt Nadia Kailouli für das "ARD-Mittagsmagazin"

© NDR/privat

Gerade erst ist Nadia Kailouli für eine von ihr mitproduzierte Doku mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden, demnächst präsentiert sie im Ersten das "ARD-Mittagsmagazin". Sie stößt zum Moderationsteam der Sendung hinzu.



04.03.2020 - 12:48 Uhr von Timo Niemeier 04.03.2020 - 12:48 Uhr

Als am Dienstag bekanntgegeben worden ist, wer in diesem Jahr mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet wird, konnte sich auch Nadia Kailouli freuen. Gemeinsam mit Jonas Schreijäg produzierte sie den Dokumentarfilm "SeaWatch3" über die mittlerweile bundesweit bekannte Kapitänin Carola Rackete, die man 21 Tage lang mit der Kamera auf einem Seenotrettungs-Schiff begleitete. Nun hat der RBB angekündigt, dass Kailouli demnächst das "ARD-Mittagsmagazin" moderiert. Ihren ersten Einsatz hat sie bereits am kommenden Montag, den 9. März - sie führt dann gemeinsam mit Susann Reichenbach durch die Sendung.

RBB-Chefredakteur Christoph Singelnstein sagt: "Nadia Kailouli ist eine erstklassige Journalistin. Mit ihrer Unerschrockenheit im Interview und ihrer klaren Sprache in der Moderation ist sie eine große Bereicherung für unser Mittagsmagazin. Ich freue mich, dass wir Nadia Kailouli gewinnen konnten." In der Vergangenheit war Kailouli unter anderem als Moderatorin bei tagesschau24 im Einsatz und arbeitete darüber hinaus als freie Reporterin für den NDR, unter anderem für das Politikmagazin "Panorama". Die Doku "SeaWatch3" setzte sie für das Rechercheformat "STRG_F" von Funk um.

Teilen