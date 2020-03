RTL Living erinnert an verstorben US-Talker James Lipton

© TVNOW

Der US-Moderator James Lipton ist am Montag im Alter von 93 Jahren gestorben. Anlässlich seines Todes hat der Bezahlsender RTL Living eine Sonderprogrammierung angekündigt. Ende der Woche werden mehrere Folgen seiner Talkshow gezeigt.



04.03.2020 - 13:22 Uhr von Alexander Krei 04.03.2020 - 13:22 Uhr

Nach dem Tod des amerikanischen Moderators und Schauspielers James Lipton hat RTL Living eine Programmänderung angekündigt. Der Pay-TV-Sender wird am kommenden Sonntag um 20:15 Uhr kurzfristig vier Ausgaben der Talkshow "Inside the Actors Studio" ausstrahlen, in der Lipton zwischen 1994 und 2018 mehr als 200 Schauspieler, Regisseure und Autoren interviewte. In den von RTL Living angekündigten Folgen spricht Lipton mit Scarlett Johansson, Jessica Chastain, Steve Carrell und den "Girls"-Darstellerinnen, darunter Lena Dunham.





James Lipton, dessen Karriere als Theater und Fernsehschauspieler bereits in den 1940er Jahren begann, war am Montag im Alter von 93 Jahren seiner Krebserkrankung erlegen. Seine legendäre Sendung "Inside the Actors Studio" wurde 21 Mal für den US-Fernsehpreis Emmy nominiert. Zum Ende der Show stellte er den Stars stets die gleiche Frage: "Wenn es einen Himmel gibt, was würden Sie Gott gerne sagen hören, wenn Sie an der Himmelspforte ankommen?"

