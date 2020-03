"Biggest Loser"-Finale wandert auf den Freitagabend

© Sat.1

Sat.1 wird das Finale von "The Biggest Loser" auch in diesem Jahr zur besten Sendezeit ausstrahlen. Anders als in den Vorjahren läuft die Show 2020 aber nicht sonntags, sondern freitags um 20:15 Uhr.



05.03.2020 - 11:44 Uhr von Timo Niemeier 05.03.2020 - 11:44 Uhr

Die Quotensorgen von Sat.1 sind groß, auf "The Biggest Loser" kann sich der Sender aber nach wie vor verlassen. Die aktuelle Staffel kommt bislang im Schnitt auf 11,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Bis zum 22. März ist das Abspeck-Format noch auf seinem regulären Sendeplatz am Sonntagvorabend zu sehen - das Finale zieht dann wie gehabt in die Primetime um.

Nun hat Sat.1 auch verraten, wann genau das "The Biggest Loser"-Finale läuft. So zeigt man die große Entscheidungsshow am 27. März um 20:15 Uhr - und damit an einem Freitag. Das ist einerseits überraschend, weil das Finale der Sendung in den vergangenen Jahren stets am Sonntag zu sehen war und dort auch immer gute Quoten holte. Im vergangenen Jahr sahen etwa mehr als zweieinhalb Millionen Menschen zu, beim jungen Publikum wurden 13,9 Prozent Marktanteil gemessen.

Andererseits bleibt Sat.1 auch gar nichts anderes übrig, der Sonntag ist seit Mitte Februar nämlich durch die Castingshow "The Voice Kids" belegt. Die läuft noch ein paar Wochen länger, daher musste für das "The Biggest Loser"-Finale ein neuer Sendeplatz her.

Darüber hinaus hat Sat.1 nun auch ein neues Format für den späten Mittwochabend angekündigt. Ab dem 25. März zeigt man um 22:45 Uhr erstmals "Ranking the Stars". Darin stellen sich acht Promis wie Charlotte Würdig, Olivia Jones oder auch Claudia Effenberg den spitzen Fragen von Moderator Jochen Schropp. Dann geht es etwa darum, wer das langweiligste Date wäre oder wer den höchsten IQ hat. Dabei bewerten sie in einem persönlichen Ranking nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitstreiter. "Ranking the Stars" erinnert damit in Teilen an die RTL-Show "Stars im Spiegel". Der Sendeplatz für das neue Format ist spannend gewählt: Am 25. März startet um 20:15 Uhr die neue Realityshow "Promis unter Palmen".

