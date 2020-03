"Song Date": Sat.1 plant musikalische Datingshow

© Sat.1

Viel ist in den vergangenen Jahren im deutschen Fernsehen gekuppelt worden. Sat.1 hat für sich nun offenbar einen neuen Ansatz gefunden und wird noch im März ein Format aufzeichnen, in dem man die Liebessuche mit Musik mischt.



05.03.2020 - 12:32 Uhr von Timo Niemeier 05.03.2020 - 12:32 Uhr

Sat.1 wird am 20. März in Berlin die Show "Song Date - Liebe auf den ersten Ton" aufzeichnen. Derzeit wird das Format auf gängigen Ticketing- und Casting-Portalen beworben, um Studiopublikum und Teilnehmer für die Aufzeichnung zu finden. Einen Sendetermin gibt es für das neue Format noch nicht, produziert wird es von der ProSiebenSat.1-Tochter RedSeven Entertainment.

Inhaltlich gibt es noch nicht sonderlich viele Infos über "Song Date": Der Sender will mit dem Format aber Musik und Kuppelshow mischen. In der Show würden sich Singles "allein über die emotionale Kraft der Musik daten", heißt es in der Beschreibung der Sendung auf der Ticketing-Seite. Als Teilnehmer gesucht werden Menschen, die "richtig gut singen" können. Zusammen sollen die Singles dann auch ein Duett performen. Dem Gewinnerpaar winkt ein Traumurlaub inklusive Geldgewinn.

