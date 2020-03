Sky 1 erzählt acht Frauengeschichten in neuer Doku-Reihe

© Sky

Acht prominente Frauen stehen im Mittelpunkt einer neuen Doku-Reihe, die im Herbst beim Bezahlsender Sky 1 ausgestrahlt werden soll. Begleitet werden unter anderem Barbara Schöneberger, Dunja Hayali und Sarah Kuttner.



05.03.2020 - 13:35 Uhr von Alexander Krei 05.03.2020 - 13:35 Uhr

Unter dem Titel "Her Story" will Sky im Herbst die Lebensgeschichten starker Frauen erzählen. DEF Media produziert für Sky 1 zunächst acht einstündige Dokumentationen sowie zwei Best-ofs. Sieben der acht prominenten Frauen stehen bereits fest: Dabei handelt es sich um Moderatorin Barbara Schöneberger, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, Journalistin Dunja Hayali, Influencerin Stefanie Giesinger, EU-Abgeordnete und TV-Köchin Sarah Wiener, Musikerin und Schauspielerin Anna Loos sowie Autorin und Moderatorin Sarah Kuttner.





"Sky räumt tollen Frauen den Platz ein, der ihnen gebührt", sagt Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland. "In der Doku-Reihe 'Her Story' begegnen uns prominente Power-Frauen auf Augenhöhe und sie zeigen sich so nah, wie noch nie. Das Format wird berühren, nachdenklich machen und einen zum Lachen bringen. Das macht nicht nur Spaß, sondern auch Sinn. Denn die Zukunft muss weiblicher werden."

Für die Reihe werden die acht Frauen von einem Filmteam über mehrere Monate hinweg begleitet. Dadurch sollen "ganz persönliche Momentaufnahmen dieser Frauen" entstehen, "die so noch nie gezeigt wurden", heißt es in der Beschreibung von Sky. Wann genau "Her Story" ausgestrahlt wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.



