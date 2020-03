Viacom verpflichtet Rickers für Marketingpartnerschaften

© ViacomCBS

ViacomCBS will hierzulande strategische Marketingpartnerschaften und plattformübergreifende Inszenierungen von Marken vorantreiben. Dafür hat das Unternehmen jetzt Katharina Rickers verpflichtet, die den neuen Geschäftsbereich führen wird.



05.03.2020

ViacomCBS Networks GSA verpflichtet Katharina Rickers, um mit ihr die interne Kompetenz in den Bereichen Branded Content und crossmediale Markenpartnerschaften aufzubauen. Die 38-Jährige wird ab sofort als Director Advanced Marketing Solutions in Berlin den neuen Geschäftsbereich in Zusammenarbeit mit den Markenteams und Sales-Partnern wie Visoon und Goldbach führen, teilte das Unternehmen mit.

Im Mittelpunkt stehen dabei strategische Marketingpartnerschaften und plattformübergreifende Markeninszenierungen für die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene über alle linearen und digitalen Kanäle sowie Events der Marken MTV, Nickelodeon und Comedy Central. Katharina Rickers, die von Weber Shandwick kommt, berichtet in ihrer Rolle an Till Weidemüller, Deputy GM, VP Finance & Ad Sales bei ViacomCBS Networks.

Mark Specht, General Manager & Executive Vice President ViacomCBS Networks CEE & GSA: "Katharina Rickers bringt genau die richtige Expertise mit, um unsere Anstrengungen im Bereich Branded Entertainment in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammenzuführen und bedeutend zu verstärken."

