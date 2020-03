ARD verlegt Leipziger Buchmesse ins Internet und Radio

© ARD

Leseratten müssen auch nach der Absage der Leipziger Buchmesse nicht auf Neuvorstellungen verzichten. Der MDR hat jetzt als Ersatz eine ARD-weite "virtuelle Buchmesse" mit zahlreichen Schriftstellern angekündigt. Die Buchmesse selbst unterstützt das Vorhaben.



06.03.2020

Nach der Corona-bedingten Absage der Leipziger Buchmesse wird die ARD unter Federführung des MDR das geplante Bühnenprogramme von der Messe ins Internet und Radio verlagern. Wie der MDR am Freitag mitteilte, wird MDR Kultur zahlreiche Autorinnen und Autoren, die ihre Neuerscheinungen nicht in Leipzig vorstellen können, ins Studio nach Halle einladen und die Gespräche live im Netz, im Radio und bei Facebook übertragen.

Am eigentlichen Buchmesse-Samstag sind die Schriftsteller in der kommenden Woche von 10 bis 20 Uhr im Halbstunden-Takt erleben, unter anderem auf buchmesse.ARD.de und im Facebook-Channel von MDR Kultur sowie weiteren ARD-Kulturwellen. Auch Denis Scheck verlegt "Best of Druckfrisch" im Zuge der Aktion ins Studio.

"Ich bin froh, dass wir als ARD so schnell eine Lösung in der aktuellen Situation gefunden haben", sagte der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow. "Wir können die Buchmesse nicht ersetzen, aber wir sahen uns als ARD in der Verantwortung, schnell eine Alternative auf die Beine zu stellen - für die Kulturbranche und alle Bücherliebhaber."

Unterstützt wird die "virtuelle Buchmesse" vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und von der Leipziger Buchmesse. "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit MDR und ARD in der kommenden Woche Autorinnen und Autoren und ihren Büchern und Themen eine Öffentlichkeit bieten zu können und somit viele Menschen für Bücher und das Lesen begeistern zu können", so Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.



