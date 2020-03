Mälzers "Ready to beef" wird bei TV Now fortgeführt

© TVNow/Pervin Inan Sertas

Schon vor dem Start der ersten Staffel hatte Vox eine zweite Staffel der Mälzer-Raue-Show "Ready to beef" bestellt - dann allerdings ziemlich ernüchternde Quoten eingefahren. Ende März geht's weiter, vorerst aber nur bei TV Now.



09.03.2020 - 11:08 Uhr von Uwe Mantel 09.03.2020 - 11:08 Uhr

Auch in dieser Staffel "Kitchen Impossible" gibt's zum Finale wieder einen Klassiker: Zum fünften Mal treten dann am 29. März Tim Mälzer und Tim Raue gegeneinander an. Während das erneut für Topquoten sorgen dürfte, fiel das Format "Ready to beef", in dem Tim Mälzer als Moderator und Tim Raue aus Juror fungiert, beim TV-Publikum im vergangenen Jahr aus Quotensicht durch. Zuletzt reichte es auf dem - für Vox ungewöhnlichen - Sendeplatz am Freitagabend nicht mal mehr für 3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, weniger als eine halbe Million Zuschauer schalteten die letzten beiden Folgen ein.

Allerdings war die zweite Staffel des Formats zu diesem Zeitpunkt längst gedreht, acht weitere Ausgaben stehen nun also zur Ausstrahlung bereit. Zu sehen gibt es diese nun aber zunächst ausschließlich beim Streamingdienst TV Now. Los geht's ab dem 29. März, wer nach "Kitchen Impossible" also noch nicht genug von Mälzer und Raue hat, kann bei TV Now direkt weiter schauen. Details zu einer Ausstrahlung bei Vox stehen noch nicht fest, heißt es bei der Mediengruppe RTL. Dass die Sendung im Free-TV nochmal um 20:15 Uhr gezeigt wird, ist aber kaum zu erwarten. Vox-Chef Sascha Schwingel kündigte gegenüber DWDL.de bereits an, dass man für die neuen Folgen ein "langes exklusives Fenster bei TV Now" plane, was Vox in der weiteren Auswertung "mehr Möglichkeiten" verschaffe - vermutlich also auch einen späteren Sendeplatz, weil das Format einen Teil der Kosten nun bei TV Now einspielen soll.

Am Konzept von "Ready to beef" hat sich unterdessen nichts geändert: Zwei renommierte Küchenchefs aus unterschiedlichen Regionen und mit ganz verschiedenen Kochphilosophien steigen in den Ring, um ihre Ehre zu verteidigen. Mit dabei: Ihre eigenen Küchenteams aus ihren Restaurants, die sie in am Herd unterstützen und die 5.000 Euro gewinnen können. Drei zehn- bis 15-minütige Kochrunden warten auf die Teams. Während für die ersten beiden Runden die Kontrahenten jeweils selbst eine für den anderen unerwartete Zutat mitbringen, die perfekt in ihrem Gericht als Hauptzutat inszeniert werden muss, wählt für Runde 3 Tim Mälzer zwei Zutaten aus, mit denen er die Duellanten überrascht.

Folgende "Beef" stehen in der neuen Staffel an: Alexander Herrmann (2 Sterne) vs. Lukas Mraz (2 Sterne), Martin Müller vs. Johannes King (2 Sterne), Richard Rauch vs. The Duc Ngo, Mario Lohninger (1 Stern) vs. Sven Wassmer (2 Sterne), Viktoria Fuchs vs. Walter Triebl, Hans Neuner (2 Sterne) vs. Erik Scheffler (1 Stern), Max Strohe (1 Stern) vs. Alexander Wulf (1 Stern) sowie Robin Pietsch (1 Stern) vs. Yannic Stockhausen (1 Stern). Produziert wird "Ready to beef" von Endemol Shine Germany.

