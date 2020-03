Funke bringt Frauenmagazin "GRL PWR" auf den Markt

© Funke

Die Funke Mediengruppe bringt ein neues Frauen- und Lifestyle-Magazin namens "GRL PWR" auf den Markt, das crossmedial aufgebaut wurde. Neben einer Printfassung gibt es eine Website und Social-Media-Aktivitäten.



09.03.2020 - 11:51 Uhr von Kevin Hennings 09.03.2020 - 11:51 Uhr

Unter der Marke "GRL PWR", die als "Girl Power" verstanden werden will, bringt die Funke Mediengruppe aus Essen ein neues Magazin auf den Markt, das auch eine Website und Social-Media-Aktivitäten umfasst. Angesprochen werden sollen junge Frauen ab 20 Jahren, für die Feminismus eine große Rolle im Leben spielt, wie es heißt. Die Zeitschrift wird am Mittwoch zum ersten Mal erhältlich sein, die Website, die unter wmn.de abrufbar ist, ist bereits online.

Das Heft erscheint in einer Auflage von 70.000 Exemplaren zum Preis von 4,90 Euro. Der Heftumfang beträgt 132 Seiten. Das neue Produkt soll in allen Medien der Funke Mediengruppe mit einem Brutto-Mediavolumen von 500.000 Euro beworben werden. Als Vermarkter ist noch Media Impact an Bord. Das Bündnis zwischen Funke und Media Impact steht jedoch kurz vor der Trennung. Ab September wird das Heft demnach wahrscheinlich Burdas BCN als Vermarktungspartner haben.

Auf der Website wmn.de geht es um Themen wie Lifestyle, Love, Health, Business und Feminismus. Teil von GRL PWR ist auch die Smart-TV-Sendung "Beauty TV". Das 30-minütigen Format läuft über TV Plus sowie digital auf bildderfrau.de, myself.de, donna-magazin.de und beautytv.de. Pro Monat erscheint eine neue Folge zu einem Thema aus dem Bereich Beauty, Lifestyle und Fashion. Bereits seit Anfang November wird "Beauty TV" ausgestrahlt und erreichte im Startmonat nach eigenen Angaben knapp eine halbe Millionen Views.

