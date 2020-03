Sat.1 schickt weitere "Promis" ins "Big Brother"-Haus

© Sat.1

Menowin Fröhlich ist nicht die einzige bekannte Person, die am Montag ins "Big Brother"-Haus zieht. Sat.1 hat nun bestätigt, das auch zwei ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidaten am Montag zu den Bewohnern hinzustoßen werden.



09.03.2020 - 14:59 Uhr von Timo Niemeier 09.03.2020 - 14:59 Uhr

Am Freitagabend hat Sat.1 bekanntgegeben, dass am Montag in der "Big Brother"-Liveshow der ehemalige "DSDS"-Kandidat Menowin Fröhlich ins Haus ziehen wird (DWDL.de berichtet). Auch in der Tageszusammenfassung am Freitag ist das schon angeteasert worden. Dort hieß es dazu wörtlich: "Schluss mit Langeweile". Doch neben Menowin (und einer weiteren, "normalen" Kandidatin), werden in der Live-Sendung noch zwei weitere, mehr oder weniger bekannte Menschen ins Haus ziehen.

Wie Sat.1 nun nämlich bestätigt hat, stoßen auch Jade Übach und Serkan Yavus zu den Bewohnern hinzu. Die beiden nahmen bereits bei "Bachelor" und "Bachelorette" teil - im vergangenen Jahr waren sie dann schließlich beide in der zweiten Staffel von "Bachelor in Paradise" zu sehen. Dort haben sich die beiden auch geküsst, zusammengekommen sind sie daraufhin aber nicht.

Sat.1 und EndemolShine schicken die beiden nun in den Container, ohne dass sie vom Einzug des jeweils anderen wissen. Gut möglich also, dass es am Montagabend im Haus zwischen den beiden ein großes Hallo geben wird. Sowohl Jade als auch Serkan stoßen, wie auch Menowin Fröhlich, als ganz normale Bewohner ins Haus, sind also keine Gäste und genießen auch keinen Promi-Status.

Die Versuche der Macher, das Ruder bei "Big Brother" doch noch herumzureißen, werden inzwischen immer offensichtlicher. Durch die neuen Bewohner versucht man nun ganz direkt, neuen Schwung ins Haus zu bringen. Zu Beginn der Staffel wurde noch auf "Promis" verzichtet. Inzwischen verschwimmen die Grenzen zwischen Normal-"Big Brother" und "Promi Big Brother" immer mehr. Menowin war schließlich auch schon mal im Promi-Haus und auch andere "Bachelor"-Teilnehmer nahmen schon an der Promi-Variante teil. Die Quoten der aktuellen Normalo-Staffel sind aber so schlecht, dass man sich nun offenbar nicht mehr anders zu helfen weiß. Zuletzt wurden unter anderem auch das Blockhaus vorübergehend geschlossen (bald wohl wieder geöffnet) und der Off-Sprecher ersetzt.

