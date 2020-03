TNT Serie: Das "SEAL Team" ist ab Mai wieder im Einsatz

© CBS Broadcasting Inc.

Die CBS-Produktion "SEAL Team" wurde in den Vereinigten Staaten im vergangenen Oktober in die nunmehr dritte Mission geschickt. Bald sind die neuen Folgen auch hierzulande bei TNT Serie zu sehen.



09.03.2020 - 16:30 Uhr von Kevin Hennings 09.03.2020 - 16:30 Uhr

Am Donnerstag, dem 28. Mai, startet das "SEAL Team" in seine nächste Mission. Das hat TNT Serie nun bekannt gegeben. Das Militär-Drama und seine 20 neuen Episoden werden wöchentlich um 20:15 Uhr in Doppelfolgen im Pay-TV ausgestrahlt. Einmal mehr wird das fiktive US-Navy-SEALs-Team von "Bones"-Star David Boreanaz angeführt.

Die SEALS sind die Einheit, die von der US-Navy geschickt werden, wenn die Situation am schwierigsten und risikoreichsten daherkommt. Jason Hayes (Boreanaz) Bravo-Team besteht dabei aus seinem engsten Vertrauten Ray Perry (Neil Brown Jr., "Straight Outta Compton"), dem ausgezeichneten Scharfschützen Sonny Quinn (A.J. Buckley, "Murder in the First") und dem hochmotivierten Sprachtalent Clay Spenser (Max Thieriot, "Bates Motel"). Unterstützt werden sie von Commander Eric Blackburn (Judd Lormand, "Texas Cotton") sowie der Analytikerin Mandy Ellis (Jessica Paré, "Mad Men") und Geheimdienst-Offizierin Lisa Davis (Toni Trucks, "Barbershop").

In der neuen Staffel von "SEAL Team" geht es für die Eliteeinheit zunächst auf eine Mission nach Serbien. Dort versucht das Team, eine Organisation ausfindig zu machen, die im Zusammenhang mit mehreren Bombenanschlägen auf amerikanische Militärstützpunkte steht. Zudem machen Jason Hayes Menschen aus seiner Vergangenheit zu schaffen, was ihn über seine Zukunft nachdenken lässt.

Produziert wird "SEAL Team" von CBS Television Studios und von der ViacomCBS Global Distribution Group vertrieben, als Executive Producer fungieren Spencer Hudnut ("The Blacklist: Redemption"), Christopher Chulack ("Shameless"), Sarah Timberman ("Elementary"), Carl Beverly ("Elementary") und David Boreanaz. In der dritten Staffel verstärken Jamie McShane ("Bloodline"), als Captain Greyson Lindell, und Emily Swallow ("Supernatural"), als Physiologin Dr. Natalie Pierce, den Cast.

