"DSDS"-Liveshows: RTL gibt der Jury mehr Macht

Wenn die RTL-Castingshow "DSDS" am Samstag in ihre Liveshows startet, haben auch die Juroren deutlich mehr mitzubestimmen als bislang. Die Zuschauer entscheiden dann nicht mehr allein, wer eine Runde weiter kommt.



10.03.2020 - 11:11 Uhr von Timo Niemeier 10.03.2020 - 11:11 Uhr

Am kommenden Samstag, den 14. März, geht "DSDS" bei RTL in die heiße Phase. Dann startet nämlich die erste von vier Liveshows, an deren Ende es einen Sieger geben wird. Anders als in den vergangenen Jahren werden diese Shows bekanntlich nicht mehr von Oliver Geissen, sondern von Alexander Klaws moderiert (DWDL.de berichtete). Aber auch am Regelwerk haben RTL und UFA Show & Factual geschraubt.

So erhalten die Jury-Mitglieder zumindest in den ersten Liveshows deutlich mehr Mitspracherecht. Zwar können die Zuschauer auch weiterhin für ihre Lieblinge anrufen und SMS schicken, aber jeder der vier Juroren kann mit einer goldenen CD fünf Prozent Stimmanteil an einen Kandidaten oder Kandidatin vergeben. Die verteilten Jurorenprozente werden dem Votingergebnis der Zuschauer am Ende der Show hinzugerechnet.

Das neue Mitspracherecht der Juroren gilt aber nur in den ersten drei Liveshows, im Finale entscheiden wie gehabt nur die Zuschauer, wer neuer "Superstar" wird. Die Juroren haben also zumindest einen großen Einfluss darauf, wer am 4. April im Finale steht - über den Sieger entscheiden sie dann aber nicht mit.

Am kommenden Samstag treten übrigens die vermeintlich sieben besten Musiker in der ersten Liveshow an. Um die Zuschauer darauf einzustimmen, rührt RTL kräftig die Werbetrommel und schreckt dabei auch vor Cross-Promotion nicht zurück. So werden die sieben Kandidaten am kommenden Freitag bei Marco Schreyl in dessen gleichnamiger Nachmittags-Talkshow zu sehen sein. Gemeinsam mit den "DSDS"-Gewinnern Prince Damien und Pietro Lombardi geht es dann um die Castingshow generell aber auch speziell um die aktuelle Staffel und die anstehenden Liveshows.

