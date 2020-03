Sat.1: "Bachelorette"-Kandidat ergänzt "K11"-Cast

© Sat.1

Dass Sat.1 "K11" mit Alexandra Rietz und Michael Naseband neu auflegt, war bereits bekannt. Nun hat der Sender weitere Details zum Format bekanntgegeben. An der Seite der beiden etablierten Ermittler spielt auch ein ehemaliger "Bachelorette"-Kandidat.



10.03.2020 - 13:01 Uhr von Timo Niemeier

Noch im März nimmt Sat.1 die beiden neuen Crime-Formate "Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle" und "Grünberg und Kuhnt" ins Programm. Angekündigt hat der Sender Anfang des Jahres aber auch eine Neuauflage der einst sehr erfolgreichen Sendung "K11 - Kommissare im Einsatz" (DWDL.de berichtete). Neben Alexandra Rietz und Michael Naseband sollen hier bekanntlich auch zwei weitere Ermittler zu sehen sein - nun hat Sat.1 auch verraten, wer das sein wird.

Neben den bereits etablierten Ermittlern spielen auch Philipp Stehler und Daniela Stamm in der Serie mit. Vor allem Stehler ist eine spannende Personalie, war der in jüngster Vergangenheit doch eher im Reality-Bereich unterwegs. So nahm er zuletzt unter anderem an den beiden RTL-Shows "Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" teil. Ganz von der Hand zu weisen sind Stehlers Qualifikationen für die "K11"-Neuauflage aber nicht, war er vor seiner TV-Karriere doch schließlich Polizist. Außerdem war er auch schon im RTL-Dauerbrenner "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" sowie bei "Berlin Models" zu sehen.

Gegenüber der "Bild" sagt Stehler: "Ich kenne K11 aus der Vergangenheit und habe es gern geschaut! Nun selber Teil des Kult-Teams sein zu können, ist super spannend und ich liebe meine neue Aufgabe. Außerdem kehre ich mit K11 quasi in meinen alten Job zurück und kann zwei meiner Leidenschaften perfekt verbinden: TV und Polizeiarbeit."

Ab wann genau Sat.1 die "K11"-Neuauflage ins Programm nimmt, ist derzeit noch unklar. Die "Bild" nennt in ihrem aktuellen Artikel das erste Halbjahr 2020 als Ausstrahlungszeitraum. Wie gehabt sind die Fälle in der Serie erfunden, die Erzählweise aber dokumentarisch. "K11" wird produziert von Constantin Entertainment. Die beiden Crime-Formate, die noch im März starten, produziert Filmpool.

