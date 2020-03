ORF setzt Tanzshow "Dancing Stars" vorerst aus

© ORF/Hans Leitner

Die österreichische Regierung hat am Dienstag neue Regelungen im Umgang mit dem Coronavirus erlassen. Das trifft nun auch die ORF-Tanzshow "Dancing Stars", dessen Produktion erst einmal bis auf Weiteres eingestellt wird.



10.03.2020 - 18:56 Uhr von Timo Niemeier 10.03.2020 - 18:56 Uhr

Erst in der vergangenen Woche ist die ORF-Show "Dancing Stars" in die neue Staffel gestartet, zum Auftakt gab es auch direkt sehr gute Quoten (DWDL.de berichtete). Nun hat der ORF angekündigt, die Show vorerst auszusetzen. Hintergrund ist das Coronavirus, mit dem sich auch in Österreich immer mehr Menschen infizieren. Die Regierung in Wien hat am Dienstag daher neue Regelungen erlassen, unter anderem wurden alle Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen untersagt.

Das trifft nun auch die ORF-Show, bei der regelmäßig 400 bis 500 Zuschauer im Studio live vor Ort sind. Vom Sender heißt es zudem, dass ein TV-Event dieser Größenordnung nur mit mehr als 100 Personen durchführbar sei. Deshalb beschränke man sich auch nicht auf einen Verzicht des Studiopublikums, sondern setze die Produktion vorübergehend komplett aus. Man habe sich dazu auch zum Schutz aller an der Produktion beteiligten Personen entschlossen.

Der Erlass der Regierung gilt für sämtliche Veranstaltungen, die angemeldet werden müssen (also auch "Dancing Stars"). Restaurants, U-Bahnen oder sonstige Lokalitäten, wo auch mal mehr als 100 Personen gleichzeitig sein können, sind davon nicht betroffen. Gleichzeitig betonte die Regierung am Dienstag auch, dass jede Person Verantwortung trage und vor allem Nähe zwischen Menschen zu vermeiden sei, wenn das möglich ist. Eine Tanzshow, bei der es natürlich vor allem auch um Nähe zwischen zwei Personen geht, erscheint da nicht vermittelbar.

Weitere ORF-Sendungen, die mit Zuschauerbeteiligung entstehen, sollen entsprechend adaptiert werden, um auch weiterhin stattfinden zu können. Was ORF 1 statt "Dancing Stars" in den kommenden Wochen am Freitagabend zeigen wird, ist noch nicht klar, soll aber schnellstmöglich bekanntgegeben werden.

Doch nicht nur das österreichische Fernsehen bekommt damit nun die Auswirkungen des Coronavirus zu spüren. In den USA werden derzeit die beiden Gameshows "Jeopardy" und "Wheel of Fortune" ("Glücksrad") ohne Studiopublikum aufgezeichnet.

