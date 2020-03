ZDF bläst "Fernsehgarten"-Aufzeichnungen ab

© ZDF/Sascha Baumann

Vor der regulären "Fernsehgarten"-Saison geht die Show mit Andrea Kiewel immer auf Tour. In diesem Jahr sollten drei Ausgaben auf Fuerteventura entstehen - wegen des Coronavirus ist die Produktion dieser Folgen nun abgesagt worden.



11.03.2020 - 13:13 Uhr von Timo Niemeier 11.03.2020 - 13:13 Uhr

Das ZDF hat wegen des Coronavirus die Aufzeichnung von drei "Fernsehgarten on tour"-Ausgaben abgesagt. In der letzten März-Woche wollte der Sender die Ausgaben an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf Fuerteventura aufzeichnen, wegen des Coronavirus wird daraus aber nichts. Die Ausstrahlung war ab dem 19. April angekündigt. Weil die Aufzeichnung ersatzlos gestrichen wurde, muss sich das ZDF nun um ein Alternativprogramm kümmern.

Zuerst hat die "Bild" über die Absage berichtet. Gegenüber der Boulevardzeitung hat der Sender die Maßnahme auch bestätigt. Ein ZDF-Sprecher wird so zitiert: "Die für den 24. bis 26. März 2020 geplanten drei Aufzeichnungen der ZDF-Show ‘Fernsehgarten on tour’ auf der Kanareninsel Fuerteventura werden mit Blick auf die momentanen Einschränkungen durch das Coronavirus und die dadurch entstehenden logistischen Schwierigkeiten bei der Realisierung einer solchen Auslandsproduktion abgesagt."

Gegenüber DWDL.de erklärte das ZDF bereits kürzlich, jede Produktion im Einzelfall prüfen zu wollen. Welche Auswirkungen das Coronavirus künftig noch auf weitere Formate haben wird, ist nicht abzusehen. Shows mit viel Studiopublikum sind derzeit jedenfalls sehr unwahrscheinlich. Wie die "Bild" berichtet, steht unter anderem die große Samstagabendshow "Willkommen bei Carmen Nebel" auf der Kippe. Die Live-Show soll eigentlich am 25. April über die Bühne gehen.

Zuletzt wurde unter anderem auch schon die Verleihung der letzten Goldenen Kamera verschoben, stattdessen setzt das ZDF an diesem Tag nun auf eine Ausgabe von "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner. In Bayern ist die traditionelle Starkbierprobe auf dem Nockherberg verschoben worden, weshalb der BR sein Programm ändern musste. Und in Österreich hat der ORF die Produktion der aktuellen "Dancing Stars"-Staffel unterbrochen.

Teilen