Musik-Serie "Zoey's Extraordinary Playlist" im April bei Sky

© Sky

Was passiert, wenn man plötzlich die Gedanken seiner Mitmenschen als Popsongs hören kann? Dieser Frage geht die neue Musical-Dramedy "Zoey's Extraordinary Playlist" auf den Grund, die ab Mitte April bei Sky zu sehen ist.



11.03.2020 - 14:34 Uhr von Kevin Hennings 11.03.2020 - 14:34 Uhr

Sky 1 erweitert sein Serienportfolio um die nächste Produktion. So wird auch die NBC-Sitcom "Zoey's Extraordinary Playlist" demnächst im Programm zu sehen sein, genau genommen ab Sonntag, dem 19. April. Von da an werden im wöchentlichen Rhythmus um 20:15 Uhr Doppelfolgen gezeigt. Insgesamt stehen zwölf Episoden in der ersten Staffel zur Verfügung. Parallel zur linearen Ausstrahlung gibts alle Folgen wie gewohnt auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q.

Darum geht's: Zoey Clarke (Jane Levy) ist eine brillante Programmiererin, die ihre Karriere in San Francisco vorantreibt. Nach einem ungewöhnlichen Ereignis hört sie plötzlich die Wünsche und Gedanken ihrer Umgebung als Songs. Zuerst zweifelt sie an ihrem Verstand, denn Zoey steht eher auf Podcasts denn Popsongs. Doch mithilfe ihres musikversierten Nachbarn Mo (Alex Newell) und einem bahnbrechenden Ereignis mit ihrem kranken Vater (Peter Gallagher) erkennt sie, dass dieser "Fluch" auch eine wunderbare Gabe sein kann, um mit den Menschen in ihrer Umgebung in Kontakt zu treten und sie besser zu verstehen.

Inszeniert wurde die Musical-Dramedy-Serie von Austin Winsberg ("Gossip Girl"), der auch als Produzent fungiert. Neben Jane Levy ("Castle Rock") spielen Skylar Astin ("Crazy Ex-Girlfiend"), Peter Gallagher ("Law & Order: New York"), Mary Steenburgen ("Lass es, Larry!"), Alex Newell ("Glee") und John Clarence Stewart ("What/If") die Hauptrollen. Ausführende Produzenten sind Richard Shepard, Kim Tannenbaum and Eric Tannenbaum, Paul Feig, Jessie Henderson, David Blackman and Daniel Inkeles, Jason Wang ist co-ausführender Produzent, Regie führen unter anderem Richard Shepard (nur für die Auftaktfolge), Adam Davidson und Daisy von Scherler Mayer.

"Zoey's Extraordinary Playlist" ist eine Produktion von Lionsgate und Universal Television in Zusammenarbeit mit der Tannenbaum Company, Feigco Entertainment und Universal Music Group's Polygram Entertainment.

Teilen