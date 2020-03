ZDF stellt Vorabendserie "Heldt" nach acht Staffeln ein

© ZDF/Frank Dicks

Im Herbst kehrt "Heldt" noch einmal mit neuen Folgen in den ZDF-Vorabend zurück - es handelt sich dabei aber um die letzte Staffel der Serie mit Kai Schumann, Janine Kunze und Timo Dierkes. Das ZDF ist mit den Quoten nicht zufrieden.



11.03.2020 - 16:31 Uhr von Uwe Mantel 11.03.2020 - 16:31 Uhr

Die kommende achte Staffel wird für die von Sony Pictures produzierte Krimiserie "Heldt" zugleich auch die letzte sein. Dies bestätigte das ZDF auf DWDL.de-Anfrage. Grund sind die fürs ZDF nicht zufriedenstellenden Quoten. "Um den notwendigen Raum für eine kontinuierliche Modernisierung und Auffrischung des Programmangebots zu schaffen, gehört es auch dazu, sich von langjährigen Formaten zu trennen, zumal die Krimicomedy 'Heldt' trotz kontinuierlicher und intensiver Weiterentwicklung zuletzt nicht mehr auf eine dem Sendeplatz entsprechende Resonanz gestoßen ist", heißt es in einem Statement des Senders.

"Heldt" war erstmals im Jahr 2013 zu sehen und lieferte in den ersten Jahren ordentliche Quoten, in den letzten Jahren lagen diese allerdings unter dem ZDF-Senderschnitt. Ganz überraschend kommt die Entscheidung nun auch deshalb nicht, weil im vergangenen Jahr bereits "Die Spezialisten" das Aus mit der gleichen Begründung ereilt hatte. Die beiden Serien teilten sich in den letzten Jahren den Sendeplatz am Mittwochvorabend und erreichten ein ähnliches Quotenniveau. Als Ersatz für "Die Spezialisten" hat das ZDF in diesem Frühjahr nun "Blutige Anfänger" neu ins Programm genommen. Einen großen Schritt nach vorn brachte das aus Quotensicht allerdings noch nicht.

"Wir danken Kai Schumann, Janine Kunze, Timo Dierkes und allen Darstellern sowie der Produktionsfirma und gesamten Team für die langjährige und großartige Arbeit", erklärt das ZDF. Noch bleibt auch fürs Publikum noch Zeit, um Abschied von der Serie zu nehmen: Voraussichtlich ab Oktober wird die letzte Staffel im ZDF zu sehen sein.

