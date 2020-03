Nickelodeon sagt große Show zu "Kids' Choice Awards" ab

© Nickelodeon

Eigentlich wollte Nickelodeon auch in diesem Jahr die deutschen Gewinner der "Kids' Choice Awards" wieder mit einer großen Slime-Party im Europapark feiern, sagt diese nun aber Corona-bedingt ab. Stattdessen plant man eine Show "im kleinen Rahmen"



11.03.2020 - 18:25 Uhr von Uwe Mantel 11.03.2020 - 18:25 Uhr

Auch Nickelodeon muss auf die neuen Vorschriften und Empfehlungen anlässlich der Coronavirus-Pandemie reagieren und hat nun die geplante Party zur Verleihung der "Kids' Choice Awards" für Deutschland, Österreich und die Schweiz, die am 9. April im Europapark in Rust über die Bühne gehen sollte, abgesagt. Die Entscheidung sei nach reiflicher Überlegung gefallen: "Die gesundheitliche Unversehrtheit und Sicherheit des Publikums vor Ort sowie der Künstlerinnen und Künstler und unserer Crew ist für uns dabei die höchste Priorität. Diese Sicherheit können wir derzeit leider nicht mehr garantieren."

Stattdessen wolle man versuchen, eine "sichere, schöne Showproduktion im kleinen Rahmen" stattfinden zu lassen. Wie diese Show genau aussehen werde, werde man in den kommenden Wochen bekanntgeben. Die lokalen Gewinner des KCA-Votings werden aber in jedem Fall am 12. April 2020 bekannt gegeben. Wer bereits ein Ticket erworben hat, wird in Kürze vom Europa-Park kontaktiert oder kann sich unter Angabe der Rechnungsnummer an ticketing@europapark.de wenden.

