Sky zeigt Konferenz der 1. und 2. Bundesliga im Free-TV

Zur Abwechslung gibt's mal gute Corona-News: Vor dem Hintergrund der leeren Stadien hat Sky angekündigt, an den kommenden beiden Wochenenden die Bundesliga-Konferenz am Samstag und die Konferenz der 2. Liga am Sonntag ins Free-TV zu holen.



12.03.2020 - 09:47 Uhr von Alexander Krei 12.03.2020 - 09:47 Uhr

Das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln hat am Mittwoch bereits einen Vorgeschmack darauf geliefert, wie sich die Bundesliga ohne Fans im Stadion anfühlt. Es ist ein Anblick, an den sich Vereine und Anhänger gleichermaßen in den nächsten Wochen gewöhnen müssen. Wer eigentlich ins Stadion gehen wollte, wird an den kommenden beiden Wochenenden allerdings von Sky zumindest ein Stück weit entschädigt.

Wie der Pay-TV-Sender jetzt bekanntgab, sollen an diesem und dem darauffolgenden Wochenende die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag beim Sportnachrichtensender Sky Sport News HD frei empfangbar übertragen. Daneben gibt es die Konferenzen auch im auf skysport.de sowie in der Sky Sport App live zu sehen. Am kommenden Samstag findet unter anderem das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem Schalke 04 statt.

"In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen", sagte Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland. "Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt - auch wenn sie getrennt sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können."

Zugleich kündigte Sky an, dass es darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der DFL und den Clubs für den Rest der Saison "weitere attraktive Sky-Angebote sowohl für neue als auch bestehende Kunden geben" soll. Details dazu sind noch nicht bekannt. Unklar bislang auch, was die ARD zu dem besonderen Sky-Geschenk sagt, schließlich sind an den kommenden beiden Wochenende sämtliche Tore vom Samstagnachmittag schon weit vor der "Sportschau" im Free-TV zu sehen.

