Sondersendung: Sat.1 zieht mit Corona-Special nach

Nachdem ARD und RTL zuletzt mit ihren Sondersendungen zur Corona-Ausbreitung starke Quoten verzeichneten, hat jetzt auch Sat.1 ein Special in der Primetime angekündigt. Auf die Dachmarke "Akte" wird der Sender dabei jedoch verzichten.



12.03.2020 - 10:31 Uhr von Alexander Krei 12.03.2020 - 10:31 Uhr

In der jüngeren Vergangenheit ist Sat.1 nicht dadurch aufgefallen, sein Programm aus aktuellem Anlass zu ändern. Die Ausbreitung des Coronavirus zieht jetzt allerdings tatsächlich eine Sondersendung nach sich: An diesem Donnerstag wird der Sender um 20:15 Uhr ein 15-minütiges "Sat.1 Spezial" ins Programm nehmen, das den Untertitel "Die Corona-Krise" trägt. Die Moderation übernimmt Nachrichten-Anchor Marc Bator.

Andere Sender hatten in den vergangenen Tagen mit ihren Sondersendungen für ein großes Publikumsinteresse gesorgt. So verzeichnete ein "ARD extra" am Dienstagabend mehr als sechs Millionen Zuschauer, das "RTL aktuell Spezial" war einen Tag später in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die meistgesehene Sendung des Tages und erzielte einen Marktanteil von 19,4 Prozent. Auch ProSieben erzielte kürzlich mit einem Corona-Special in der Primetime gute Quoten.

Dass Sat.1 seine Sondersendung nun unter dem schlichten Titel "Sat.1 Spezial" zeigt, überrascht dann aber doch. Eigentlich hatte man ja angekündigt, dass "Akte" mit dem Umzug nach Unterföhring zur neuen Dachmarke werden soll, wenn es um Infoprogramme beim Sender geht - gewissermaßen eine Art "Brennpunkt". Zu sehen war davon bislang allerdings nichts. Umgesetzt wird das Special auch nicht von den "Akte"-Machern, sondern von der Nachrichtenredaktion aus Berlin.

