ARD und RTL kündigen weitere Sondersendungen an

© imago images / Fotoarena

Drei Sender, drei Sondersendungen: Am Donnerstagabend werden ARD, RTL und Sat.1 um 20:15 Uhr mit Specials über das Coronavirus auf Sendung gehen. Zuletzt waren die Sondersendungen auf großes Interesse bei den Fernsehzuschauern gestoßen.



12.03.2020 - 16:38 Uhr von Alexander Krei 12.03.2020 - 16:38 Uhr

Am Donnerstagabend wird es zum Corona-Dreikampf in der Primetime kommen: Nachdem Sat.1 bereits am Vormittag eine Sondersendung um 20:15 Uhr in Aussicht gestellt hat, kündigten jetzt auch RTL und Das Erste weitere Specials in der Primetime an. Im Ersten wird es im Anschluss an die "Tagesschau", wie schon vor zwei Tagen, ein "ARD extra" geben, das diesmal jedoch nicht vom WDR beigesteuert wird, sondern vom NDR.

Die rund 15-minütige Sondersendung trägt den Titel "Corona - Droht Stillstand in Deutschland?" und wird von Susanne Stichler präsentiert. Gezeigt werden sollen die neuesten Entwicklungen zur Ausbreitung des Virus. Bei RTL wiederum ist um 20:15 Uhr eine 20-minütige Ausgabe von "RTL aktuell Spezial" mit Charlotte Maihoff und Studiogast Florian König geplant. Die Sendung läuft im Vorfeld der Europa-League-Begegnung zwischen Glasgow Rangers und Bayer Leverkusen, die nach aktuellem Stand ausgestragen werden soll.

Sat.1 wird derweil um 20:15 Uhr eine Sondersendung mit News-Anchor Marc Bator ins Programm nehmen. Diese soll nach aktuellem Stand eine Länge von 15 Minuten haben und von der Berliner Nachrichtenredaktion umgesetzt werden (DWDL.de berichtete).

Das Interesse an der Berichterstattung rund um das Coronavirus war zuletzt groß: Alleine das "ARD extra" verzeichnete am Dienstag mehr als sechs Millionen Zuschauer. Das "RTL aktuell Spezial" war einen Tag später in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die meistgesehene Sendung des Tages und erzielte einen Marktanteil von 19,4 Prozent. Auch ProSieben erzielte kürzlich mit einem Corona-Special in der Primetime gute Quoten.

