"Hart aber fair" wird wieder auf zwei Stunden ausgedehnt

Das Coronavirus zieht weitere Sondersendungen im Fernsehen nach sich. Für diesen Freitag haben ARD und ZDF erneut Specials angekündigt, am Montag wird zudem Frank Plasberg mit "Hart aber fair" wieder deutlich länger talken als geplant.



13.03.2020 - 13:16 Uhr von Alexander Krei 13.03.2020 - 13:16 Uhr

Frank Plasberg wird in der kommenden Woche wieder eine Sonderschicht schieben. Der ARD-Polittalk "Hart aber fair" wird am Montag bereits um 20:15 Uhr beginnen und auf eine Sendelänge von zwei Stunden ausgedehnt. Wie schon in der vergangenen Woche setzt die Sendung auf eine Mischung aus Reportage und Talk. Die Doku-Reihe "Im Reich der Wolga" wird im Zuge dessen um eine Woche verschoben.

Zu Beginn von "Hart aber fair extra" gibt es zunächst eine halbstündige Reportage zu sehen, die die aktuelle Coronavirus-Situation in Deutschland und in Nachbarländern zeigt. Danach beantworten Politiker und Experten im Studio die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Als Gäste begrüßt Frank Plasberg Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, den Virologen Jonas Schmidt-Chanasit, Diplom-Psychologin Ulrike Scheuermann, Nordrhein-Westfalens DEHOGA-Präsident Bernd Niemeier sowie ARD-Börsenexpertin Anja Kohl und ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam.

Unterdessen wird es im Ersten auch am Freitag um 20:15 Uhr wieder ein "ARD extra" zu sehen geben, das diesmal von SWR-Chefredakteur Fritz Frey präsentiert wird. Zuvor nimmt schon das ZDF um 19:25 Uhr ein 50-minütiges "ZDFspezial" zur Corona-Krise ins Programm. Die Arztserie "Bettys Diagnose" muss im Zuge dessen weichen.

