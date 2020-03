Diversity Gipfel der Fernsehbranche in Köln abgesagt

© DWDL.de

Und dann trifft es auch unsere eigene Veranstaltung: Die Initiatoren und Partner des für den 23. März geplanten Diversity Gipfels in Köln haben sich entschlossen die Veranstaltung abzusagen - und zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Der für Montag in einer Woche, den 23. März, geplante Diversity Gipfel im Kölner Sport- und Olympiamuseum ist abgesagt. Damit folgen die Ausrichter und Partner der Veranstaltung der Empfehlung der Bundesregierung, auch auf Veranstaltungen kleinerer Größenordnungen zu verzichten, und kommen ihrer Verantwortung nach, Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen.

Die Ausrichter und Partner halten nach wie vor an der Idee des Diversity Gipfels fest, die in der Branche auf großes Interesse und hohen Zuspruch gestoßen ist. Derzeit ist nicht absehbar, wann die Veranstaltung nachgeholt werden kann. Sobald ein neuer Termin feststeht, wird dieser aber rechtzeitig bekannt gegeben. Klar ist jedoch schon heute: Wenn der Diversity Gipfel aus der Quarantäne zurückkehrt, wird er noch größer, bunter und diverser sein. Das Medienmagazin DWDL.de wird das unverändert wichtige Thema Diversity darüber hinaus in den kommenden Wochen schon einmal digital vertiefen.

Auf Initiative von UFA-CEO Nico Hofmann und DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath hatten sich führende Produktionsfirmen und Fernsehsender bei dieser Veranstatung zusammengeschlossen, um selbstkritisch zu fragen, wie sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Hinter dem Diversity Gipfel stehen neben UFA und DWDL.de die Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1, Bavaria Fiction und Bavaria Film, mit Unterstützung von ITV Studios Germany und Seapoint Productions und der Film- und Medienstiftung NRW.

