Das Coronavirus macht auch vor TV-Stars nicht Halt. Wie jetzt bekannt wurde, ist Johannes B. Kerner positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Moderator befindet sich in Quarantäne, zeigt nach eigener Aussage aber nur leichte Symptome.



13.03.2020 - 15:58 Uhr von Alexander Krei 13.03.2020 - 15:58 Uhr

Johannes B. Kerner ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das hat der ZDF-Moderator am Freitag auf seiner Instagram-Seite bekanntgegeben. "Gestern Morgen bin ich mit sehr leichten Erkältungserscheinung aufgewacht. Um jedes Risiko zu vermeiden und schnell Klarheit zu erlangen, habe ich umgehend einen Covid-19-Test durchführen lassen", schrieb Kerner.

Er habe den Test gemacht, "um keinerlei Risiko für die Menschen in meinem Umfeld einzugehen", so der Moderator. "Am Abend kam dann das, auch für mich, etwas überraschende Ergebnis. Der Test ist positiv. Mir geht es sehr gut, ich habe praktisch keine Symptome. Ich befinde mich in häuslicher Quarantäne, so wie das jetzt notwenig ist."



Zugleich wolle er jede und jeden ermuntern, sich umsichtig zu verhalten. "Abstand halten, hygienisch sein, möglichst wenig direkte soziale Kontakte. Darauf kann jeder achten. Wir sind dafür verantwortlich, dass sich die kranken, die älteren und schwächeren Menschen nicht einer zusätzlichen Gefahr aussetzen müssen", sagte Johannes B. Kerner.

Die nächste ZDF-Show mit Kerner wird übrigens bereits in einer Woche zu sehen sein. Am 21. März wird der Mainzer Sender anstelle der abgesagten Goldenen Kamera eine Ausgabe von "Der Quiz-Champion" ins Programm nehmen. Virus-Gefahr besteht jedoch nicht: Die Sendung wurde bereits aufgezeichnet.

