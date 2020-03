"AWZ" nur im Web: RTL verlängert "RTL aktuell"

© RTL

"RTL Aktuell" widmet sich am Freitag monothematisch der Corona-Situation und erhält zugleich eine auf 55 Minuten ausgedehnte Sendezeit. Fans von "Alles was zählt" müssen auf TV Now oder den Wiederholungs-Sendeplatz ausweichen.



13.03.2020 - 16:00 Uhr von Uwe Mantel 13.03.2020 - 16:00 Uhr

RTL verzichtet am Freitag zwar auf eine gesonderte Ausgabe von "RTL aktuell Spezial" um 20:15 Uhr, verlängert aber kurzerhand seine Hauptnachrichten auf dem gewohnten Sendeplatz um 18:45 Uhr und macht auch diese zu einer monothematischen Spezial-Ausgabe. Dazu wird die Sendezeit deutlich auf 55 Minuten ausgedehnt. Geplant ist in der von Charlotte Maihoff moderierten Sendung unter anderem ein Interview mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder über die Entscheidung der Bundesregierung, Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen zu unterstützen.

Durch die Verlängerung entfällt am Freitag die Soap "Alles was zählt". Die Folge wird aber nicht einfach am Montag gezeigt, sondern steht zum Online-Abruf bei TV Now bereit. Im Fernsehen wird sie lediglich auf dem Wiederholungs-Sendeplatz am Montagmorgen um 9:30 Uhr zu sehen sein, ehe es am Montagvorabend dann mit der nächsten Folge weiter geht. Fans der Serie, die keine Folge verpassen wollen, sollten also auf das Streaming-Angebot zurückgreifen.

Auch ARD und ZDF zeigen am Freitag wieder Sondersendungen im Anschluss an die "Tagesschau" bzw. "heute" (DWDL.de berichtete).

