Sky schickt Fußball-Talk gegen "Doppelpass" ins Rennen

Trotz der Bundesliga-Pause wird die Fußball-Talkshow "Sky 90" am Sonntag auf Sendung gehen - allerdings bereits am Vormittag und damit in Konkurrenz zum "Doppelpass", der ausgerechnet bei der 1000. Sendung erstmals auf Publikum verzichten muss.



14.03.2020 - 22:48 Uhr von Alexander Krei 14.03.2020 - 22:48 Uhr

Wegen der Ausbreitung von Sars-Cov2 hat sich die DFL bekanntlich dazu entschieden, den Betrieb der Bundesliga bis mindestens April auszusetzen. Auf seine Talkshow "Sky 90" wird Sky am Wochenende allerdings trotzdem nicht verzichten. Wie der Pay-TV-Sender ankündigte, wird es die Fußballdebatte mit Moderator Patrick Wasserziehr jedoch ausnahmsweise schon am Vormittag zu sehen.

Ausgestrahlt wird die Live-Sendung demnach am Samstag zwischen 10:45 Uhr und 12:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Gäste im Studio sind Sky-Experte Didi Hamann, Bayerns früherer Ministerpräsident Edmund Stoiber, Unterhaching-Präsident Manfred Schwabl und "kicker"-Chefredakteur Jörg Jakob. Darüber hinaus werden Paderborn-Manager Martin Przondziono sowie die Virologin Prof. Dr. Ulrike Protzer von der TU München zugeschaltet sein.

Mit dem Wechsel auf den Vormittag tritt "Sky 90" gegen den "Doppelpass" an, dem ausgerechnet zur 1000. Ausgabe eine besondere Ausgabe bevorsteht: Zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte des Fußball-Talks verzichtet Sport1 auf Publikum im Foyer des Hilton-Hotels am Münchner Flughafen. Im Mittelpunkt der Sendung stehen auch im "Doppelpass" die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Fußball.

Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Ruth Hofmann werden mit den Sport1-Experten Stefan Effenberg und Marcel Reif sowie Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG, Michael Makus ("Bild") und Stefan Kumberger (Sport1) diskutieren. Bayer Leverkusens Sportvorstand Rudi Völler wird live zugeschaltet. An Sendezeit mangelt es nicht: Gleich drei Stunden lang soll diskutiert werden.

Anlässlich des Jubiläums will der "Doppelpass" aber auch auf die Entwicklung des Fußballs seit der Talkshow-Premiere 1995 zurückblicken. In diesem Spezialpart werden "kicker"-Herausgeber Rainer Holzschuh und der frühere "Sportbild"--Journalist Wolfgang Golz mit dabei sein, die schon in der Premierensendung am 3. September 1995 zu Gast waren.

