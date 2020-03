"Topmodel"-Finale: "Kleinster Kreis" statt großer Halle

© ProSieben

Es ist zwar noch eine ganze Weile hin bis zum Finale der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel", ProSieben hat aber nun die geplante Show in einer großen Arena abgesagt. Stattdessen verspricht man eine "große Show im kleinsten Kreis"



16.03.2020 - 10:29 Uhr von Uwe Mantel 16.03.2020 - 10:29 Uhr

Notgedrungen back to the roots: Das Finale der 15. Staffel von "Germany's Next Topmodel" wird anders als in den vergangenen Jahren nicht in einer großen Arena vor Tausenden Fans zelebriert. Zwar findet das Finale erst im Mai statt und ist von den derzeitigen Regelungen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus noch nicht betroffen - dass dann aber wieder ein derartig großes Event möglich sein wird, erscheint derzeit unwahrscheinlich. ProSieben hat sich daher dazu entschieden, das Finale nun statt in einer Halle in einem klassischen TV-Studio zu zelebrieren. "Wie einst in der ersten Staffel - im kleinsten Kreis", so der Sender.

Heidi Klum: "Es ist super schade, dass wir das GNTM-Finale nicht in einer riesigen Halle mit Publikum feiern können. Aber der Schutz der GNTM-Fans ist wichtiger. Wir werden uns trotzdem wilde, große, verrückte Dinge ausdenken, damit das Finale richtig viel Spaß macht. Danke für euer Verständnis." ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Es ist unabdingbar, dass wir uns aufgrund der aktuellen Entwicklungen schon zwei Monate vor dem GNTM-Finale ein neues Szenario für das Finale überlegen. Ich freue mich, wenn wir 2021 das Finale wieder mit mehreren tausend Fans in einer Arena feiern können."

