Corona-Specials: Marco Schreyl talkt gleich drei Mal live

Nachdem RTL zuletzt mit seiner Corona-Berichterstattung erfolgreich war, wird Marco Schreyl mit seiner Talkshow aus aktuellem Anlass in dieser Woche gleich drei Mal live auf Sendung gehen. Für den Abend ist ein "Extra"-Special geplant.



16.03.2020 - 12:50 Uhr von Alexander Krei 16.03.2020 - 12:50 Uhr

Über einen Monat nach dem Start der neuen Studioshows kämpft das Nachmittagsprogramm von RTL weiterhin mit Problemen. Bei "Marco Schreyl" setzt RTL jetzt verstärkt auf Aktualität: Wie der Privatsender mitteilte, wird die Talkshow in dieser Woche an drei aufeinander folgenden Tagen live auf Sendung gehen. Bereits an diesem Montag diskutiert Schreyl mit Gästen, Experten und Zuschauern zum Thema "Ausnahmezustand - Leben mit dem Coronavirus".

Am Dienstag stehen die Themen Reise-Einschränkung und Existenzangst durch das Virus im Mittelpunkt, ehe es am Mittwoch um die aktuellen Folgen auf das Leben gehen wird. Alle Live-Sendungen werden ohne Studio-Publikum stattfinden, stellte RTL klar. Bereits vor zwei Wochen hatte es eine Corona-Sondersendung von "Marco Schreyl" gegeben, die mit einem Marktanteil von zehn Prozent in der Zielgruppe prompt erfolgreicher war als reguläre Ausgaben.

Thematisieren will RTL das Coronavirus außerdem am Montag im Rahmen einer Sondersendung von "Extra". Antworten auf akuelle Fragen sucht Moderatorin Nazan Eckes um 22:15 Uhr unter anderem im Gespräch mit dem Arzt und Medizinjournalisten Dr. Christoph Specht. Ebenfalls zu Gast im Studio ist die Psychotherapeutin Ruth Marquard, die die Folgen für unsere psychische Gesundheit beleuchtet.

Um die derzeitige Lage zu verdeutlichen, blickt "Extra" darüber hinaus in deutsche Arztpraxen und begleitet Allgemeinmediziner, die konfrontiert mit vollen Wartezimmern gerade jetzt große Herausforderungen zu meistern haben. Außerdem begleitet "Extra" eine alleinerziehende Mutter, die neben ihrem Berufsalltag durch die Schließung der Schulen und Kitas versucht, die Betreuung ihrer Kinder zu garantieren.

