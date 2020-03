ProSieben nimmt tägliche Corona-Updates ins Programm

© ProSieben

Ab sofort wird ProSieben täglich mit zwei kurzen Sondersendungen pro Tag über die Ausbreitung des Coronavirus berichten. Die Specials laufen im Vorfeld der Magazine. Sat.1 hat indes angekündigt, am Montag seine Nachrichten zu verlängern.



16.03.2020 - 14:03 Uhr von Alexander Krei 16.03.2020 - 14:03 Uhr

ProSieben will seine Zuschauer ab sofort täglich auch außerhalb der Nachrichten über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise informieren. Wie der Privatsender jetzt angekündigt hat, wird es ab sofort jeweils um 17:00 Uhr und 19:05 Uhr - also im Vorfeld von "taff" und "Galileo" - fünfminütige Sondersendungen zu sehen geben.

"ProSieben Spezial: Corona-Update. Live.", so der Titel der Sendung, hat zum Ziel, die Zuschauer auf den neuesten Stand zu bringen. Damit geht ProSieben einen ähnlichen Weg wie die Kollegen von Sat.1, die seit Sonntag in Kooperation mit "Bild" ein tägliches "Corona Spezial" um 19:50 Uhr ins Programm genommen haben.

Abseits davon hat Sat.1 angekündigt, an diesem Montag seine Nachrichten um 15 Minuten zu verlängern, sodass es im weiteren Verlauf des Abends zu entsprechenden Verschiebungen kommen wird. "Big Brother - Die Entscheidung" startet somit erst um 20:30 Uhr, "Akte" beginnt um 22:30 Uhr. Auch "Akte" wird sich schwerpunktmäßig mit Corona befassen.

Am Sonntag war Sat.1 mit seinen Informationssendungen ausgesprochen erfolgreich (DWDL.de berichtete). So startete das "Bild Corona Spezial" mit sehr guten 13,1 Prozent Marktanteil, die Nachrichten verzeichneten anschließend mit 2,79 Millionen Zuschauern die beste Reichweite des laufenden Jahres.

