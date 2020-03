ZDF findet Sendeplatz für "Dan Sommerdahl"-Reihe

© ZDF/Mike Kollöffel

Das ZDF hat angekündigt, wann man die neue "Dan Sommerdahl"-Reihe ausstrahlen wird. Ende April zeigt man den ersten von vier 90-Minütern. Zur besten Sendezeit wird es die Filme aber nicht zu sehen geben.



16.03.2020 - 19:29 Uhr von Timo Niemeier 16.03.2020 - 19:29 Uhr

Schon 2016 ist bekannt geworden, dass ndF und TV2 Denmark sowie Distributor Dynamic Television eine Serienadaption der Dan-Sommerdahl-Kriminalromane planen. 2018 stieg auch das ZDF mit ein und im vergangenen Jahr wurde gedreht, inzwischen sitzt auch Sequoia Global Alliance bei der Reihe mit im Boot. Nun hat das ZDF angekündigt, wann man die vier 90-Minüter ausstrahlen wird.

Die Reihe wird nicht um 20:15 Uhr laufen, sondern immer sonntags ab 22:15 Uhr zu sehen sein, der erste Film mit dem Titel "Die Tote am Strand" wird am 26. April ausgestrahlt. Kreiert wurden die vier Filme frei nach den entsprechenden Romanen von Krimiautorin Anna Grue. Die Bücher für die Serienadaption stammen von Lolita Bellstar. Und darum geht es inhaltlich in der Reihe: Vor der malerischen Kulisse der dänischen Stadt Helsingør ermittelt Dan Sommerdahl (Peter Mygind) gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Flemming Torp (André Babikian). Der 25. Hochzeitstag von Sommerdahl und seiner Frau Marianne (Laura Drasbæk) nimmt ein abruptes Ende, als eine Frauenleiche am Strand von Helsingør gefunden wird. Das Opfer hatte wenige Wochen zuvor ein Kind zur Welt gebracht, doch von dem Säugling fehlt jede Spur. Dan und Flemming nehmen die Ermittlungen auf und suchen neben dem Mörder vor allem nach dem vermissten Neugeborenen, das ohne Versorgung nur noch wenige Stunden zu leben hat – ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

