Super RTL sagt seine Toggo Tour wegen Corona ab

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die Coronavirus-Ausbreitung trifft jetzt auch die Toggo Tour von Super RTL. Der Kindersender wird seine Sommer-Veranstaltung mit mehr als 600.000 Zuschauern in diesem Jahr ausfallen lassen. Es sei der "einzig vernünftige Schritt", sagte CEO Claude Schmit.



17.03.2020 - 12:58 Uhr von Alexander Krei 17.03.2020 - 12:58 Uhr

Seit 1997 tourt Super RTL alljählich im Sommer durch Deutschland. In diesem Jahr wird die Toggo Tour allerdings entfallen. Das hat der Sender am Dienstag bestätigt. Grund für die Absage ist die Coronavirus-Pandemie. Ursprünglich war geplant, ab Ende Mai in zwölf Städten Halt zu machen.





"Diese Entscheidung fällt uns wirklich schwer", sagte Super-RTL-Geschäftsführer Claude Schmit zu der Absage. "Aber als Deutschlands führender Content-Anbieter für Kinder nehmen wir unsere Verantwortung gegenüber unseren kleinen und großen Zuschauern sehr ernst."

Die Entwicklung der aktuellen Lage könne niemand absehen, so Schmit. "Es ist daher der einzig vernünftige Schritt, eine geplante Event-Tour mit über 600.000 Besuchern aus ganz Deutschland vorsorglich ausfallen zu lassen."

Teilen