"Community": Netflix sichert sich weltweite Streamingrechte

Die von Sony Pictures und Yahoo produzierte Sitcom "Community" wird bald bei Netflix zu sehen sein. Bislang stand sie hierzulande exklusiv bei Joyn Plus zur Verfügung. Für die Vereinigten Staaten hat sich auch Hulu die Rechte gesichert.



Ab Mittwoch, den 1. April, gibt es eine weitere Möglichkeit, die Corona-Langeweile mit einem "Community"-Binge-Watch einzudämmen. Nachdem die Sitcom bereits ins Portfolio von Joyn Plus aufgenommen wurde, ist sie dann auch Teil von Netflix. Die Rechte an der Sony Pictures und Yahoo-Produktion wurden somit nicht exklusiv vergeben. In den Vereinigten Staaten wird die Sitcom auch auf Hulu zu sehen sein.

In den sechs Staffeln von "Community" verarbeitete Serienschöpfer Dan Harmon ("Rick and Morty") seine Erlebnisse auf einem Community-College, einer Einrichtung für Erwachsenenbildung. Im US-amerikanischen Bildungssystem treffen dort diverse Menschengruppen aufeinander, darunter Schulabgänger, die den Sprung auf ein "reguläres" College wegen den in den USA üblichen Zugangsbeschränkungen zunächst nicht geschafft haben. Auch Menschen, die sich erst später im Leben dazu entschlossen haben, ein Studium abschließen zu wollen, sowie Senioren, die ihren Denkapparat auch im hohen Alter auf Trab halten möchten, sind dort zu finden.

Die Sitcom beginnt damit, dass der arrogante Anwalt Jeff Winger (Joel McHale) mit einem gefälschten College-Abschluss erwischt wurde und den Collegeabschluss nun für die erneute Anwaltszulassung nachholen muss. Sein Plan, der attraktiven Britta (Gillian Jacobs) näherzukommen und dafür die Existenz einer Lerngruppe vorzugaukeln, schlägt jedoch fehl: Es bildet sich wirklich eine Gruppe um einen gemeinsamen Spanisch-Kurs, aus der sich im Laufe der Zeit ein etwas anderer Freundeskreis bildet.

Zu der Truppe gehört die überengagierte Annie (Alison Brie), der kindsköpfige Troy (Donald Glover), die frisch getrennte Shirley (Yvette Nicole Brown), der filmbegeisterte und gutmütige Abed (Danny Pudi) sowie der Unternehmer Pierce Hawthorne (Chevy Chase), dessen soziale Umgangsformen auf einem Stand von vor 40 Jahren stehen geblieben waren, was beiläufigen Rassismus und Sexismus anbelangt. Zum Cast gehörten auch Ken Jeong als Spanischlehrer Señor Chang sowie John Oliver ("Last Week Tonight with John Oliver"), der als Professor Ian Duncan ein alter Freund von Jeff war, von dem sich der aufgeflogene Anwalt geschenkte Noten für einem zügigen und entspannten College-Abschluss versprach.

Dan Harmons "Community", das anfangs für NBC produziert wurde, hat eine turbulente Reise hinter sich. Nachdem Harmon nach der dritten Staffel als Showrunner gefeuert wurde, weil er einen schwierigen Führungsstil an den Tag legte, gingen die Fans mit der vierten Staffel auf die Barrikade. Der Verlust von Harmon war qualitativ deutlich spürbar, sodass er zur fünften Staffel wieder eingestellt wurde. Mit dieser wurde "Community" gleichzeitig bei NBC abgesetzt. Yahoo bestellte dann für seinen damaligen, später eingestellten Streamingdienst Yahoo! Screen eine sechste Staffel mit teils abweichendem Cast.

