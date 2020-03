Jan Köppen moderiert neue Datingshow von TVNow

© TVNow/Markus Hertrich

Gleich 20 Ausgaben hat man in den vergangenen Wochen produziert, nun hat TVNow verraten, wann die neue Datingshow "Are You The One?" zu sehen sein wird. Mitte April geht’s los, zum Start gibt auch RTL ein wenig Schützenhilfe.



17.03.2020 - 15:59 Uhr von Timo Niemeier 17.03.2020 - 15:59 Uhr

TVNow wird die Realityshow "Are You The One?" ab dem 14. April immer dienstags in Doppelfolgen zum Abruf bereitstellen, das hat der Streamingdienst der Mediengruppe RTL nun bestätigt. Gleich 20 Ausgaben der Datingshow hat man von RTL Studios produzieren lassen. Zum Start wird es auch ein wenig Rückendeckung von RTL geben: Der große Bruder wird die ersten beiden Ausgaben des Formats am 21. und 28. April jeweils um 23:15 Uhr ausstrahlen.

Bislang ebenfalls nicht bekannt war, wer das Format moderiert - auch hier hat TVNow nun die Katze aus dem Sack gelassen. Präsentiert wird die Sendung von "Ninja Warrior"-Moderator Jan Köppen. Die Produktion von "Are You The One?" ist übrigens erst am Montag abgeschlossen worden, wie RTL-Chef Jörg Graf im DWDL.de-Interview verraten hat. Das Team befindet sich mittlerweile auf dem Weg Richtung Heimat, gedreht wurde in Südafrika.

Inhaltlich geht es in "Are You The One?" um jeweils zehn Single-Frauen und Männer aus ganz Deutschland, die eben in Südafrika auf ihr perfektes Match treffen - ermittelt wurden diese mit Hilfe von Experten. Wer zu wem passt, müssen die Teilnehmer allerdings selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn: Nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

"Es geht darum als Team zu funktionieren, dabei das Herz aber nicht zu vergessen. Herz und Kopf sind also gefragt und die beiden verstehen sich manchmal nicht so gut", sagt Jan Köppen. In verschiedenen Challenges können die Teilnehmer zudem Dates gewinnen, bei denen sie sich näher kommen können. Am Ende einer jeden Doppelfolge wählen die Singles in der "Matching Night" ihre zehn perfekten Paare. Ob sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen, erfahren sie erst im Anschluss. Es wird aber nur die Anzahl der richtigen Treffer aufgelöst - und nicht, welches Paar sich genau richtig zusammengefunden hat.

Bei "Are You The One?" handelt es sich übrigens um eine Adaption des gleichmamigen US-Formats, das dort bei MTV läuft. Hierzulande zeigt MTV das Original derzeit nur online, die kommende Staffel wird dann voraussichtlich auch wieder im TV zu sehen sein.

