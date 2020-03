Corona: Funk und 1Live informieren junge Menschen täglich

© funk

Die TV-Reichweiten von Nachrichtensendungen sind in den vergangenen Tagen rasant angestiegen. Funk hat nun angekündigt, auch junge Menschen verstärkt über das Coronavirus zu informieren. Dafür kooperiert man mit 1Live.



17.03.2020 - 16:43 Uhr von Timo Niemeier 17.03.2020 - 16:43 Uhr

Um auch junge Menschen verstärkt Informationen zum Coronavirus zu liefern, haben sich die Teams von 1Live und dem Funk-Format "Reporter" zusammengetan. Sie haben nun eine werktägliche Infosendung angekündigt. Zwischen Montag und Freitag will man gegen 12 Uhr einen Social-Media-Livestream aus dem WDR Newsroom auf die Beine stellen. Dann geht es um ein Update zum Coronavirus.

Der Fokus der Berichterstattung soll neben den neuesten Entwicklungen rund um das Virus aber auch auf der Community liegen. So will man sich unter anderem auch damit beschäftigen, was Jugendliche derzeit bewegt und wie man Freundschaften in Zeiten von Social Distancing pflegt. Zu sehen gibt es das werktägliche Update auf den Youtube- und Facebook-Kanälen von "Reporter" und 1Live sowie in der WDR App und auf der Funk-Webseite. Die Hosts der ersten Woche sind Ben Bode, Svenja Kellershohn und Timm Giesbers.

Teilen