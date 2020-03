RTLzwei verschiebt seine geplanten "Grip"-Events

© RTL II

Das Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf die von RTLzwei veranstalteten "Grip"-Events. Die sollten teilweise zwar erst im Sommer stattfinden, sind nun aber alle abgesagt worden, sollen jedoch nachgeholt werden.



17.03.2020 - 18:26 Uhr von Timo Niemeier 17.03.2020 - 18:26 Uhr

RTLzwei hat seine "Grip"-Events verschoben und will sie zu noch nicht bekannten Zeitpunkten nachholen, das hat der Sender nun angekündigt. Grund für die Absage ist, wie so oft in diesen Tagen, das Coronavirus. Geplante waren die Events der Motorsport-Sendung zwar erst am 3. Mai (Hockenheimring), 1. Juni (Sachsenring) und 23. August (Nürburgring), doch aufgrund der aktuellen Ereignisse war eine Durchführung offenbar nicht sicher darstellbar. Die Veranstaltungen sollen nun zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, Details dazu will RTLzwei bekanntgeben, wenn die neuen Termine feststehen. Tickets behalten nun erst einmal ihre Gültigkeit.

Carlos Zamorano, Chief Marketing & Communications Officer bei RTLzwei, sagt: "Wir alle tragen eine gesellschaftliche Verantwortung und eine Verantwortung gegenüber unseren Gästen, Partnern und beteiligten Firmen. Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus und den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken haben wir uns gemeinsam mit dem Veranstalter Image Entertainment entschieden, alle drei Veranstaltungen von "Grip - Das Motorevent" zu verschieben. Wir bedauern dies sehr und bitten die Fans um Verständnis in dieser für uns alle außergewöhnlichen Situation."

Marco Wendlandt, Veranstalter und Verleger, ergänzt: "Gesundheit und Sicherheit stehen immer an erster Stelle. 2019 haben wir mit fast 50.000 Menschen in einer wunderbaren Gemeinschaft unsere DriveStyle-Festivals gefeiert und gelebt. Nun steht die Welt aber vor einer noch nie da gewesenen Herausforderung, der wir mit der gleichen Gemeinschaft entschlossen begegnen. Deshalb werden wir die Motorevents verschieben. Jetzt steht für uns alle die Gesundheit unserer Familien, Freunde und Weggefährten an erster Stelle. Be safe - stay tuned."

