Telekom steigt bei ZDF-Koproduktion "Spy City" ein

Das Spionage-Drama "Spy City" wird im kommenden Jahr zuerst bei MagentaTV zu sehen sein. Die Deutsche Telekom ist jetzt in das Projekt eingestiegen, das seine Free-TV-Premiere im ZDF feiern wird. Außerdem hat die Telekom eine Kinderserie erworben.



18.03.2020 - 11:09 Uhr von Alexander Krei 18.03.2020 - 11:09 Uhr

Die Deutsche Telekom steigt bei der ZDF-Koproduktion "Spy City" ein. Die Ausstrahlung des internationalen Spiona-Dramas soll demnach im Frühjahr 2021 bei MagentaTV als Weltpremiere erfolgen. Hinter der englischsprachigen Serie steht die Produktionsfirma H&V Entertainment, die im vergangenen Jahr mit den Dreharbeiten begann. Ursprünglich sollte bereits Anfang 2018 gedreht werden.





Inhaltlich spielt "Spy City" 1961 in Berlin. Vier Besatzungsmächte lenken das Schicksal der Stadt, geprägt von der Angst vor einer Eskalation, die den dritten Weltkrieg bedeuten könnte. Die Stadt wimmelt nur so von Spionen, Verrätern und Doppelagenten des KGB, des SDECE, der CIA und des MI6. Noch gibt es keine Mauer. Noch ist der Übergang zwischen Ost und West möglich. In der angespannten Lage muss der Britische Spion Fielding Scott den Verräter in den eigenen Reihen finden.

Die Hauptrolle des britischen Agenten übernimmt Dominic Cooper, von deutscher Seite verstärken unter anderem Johanna Wokalek ("Die Päpstin", "Der Baader Meinhof Komplex") und Leonie Benesch ("The Crown", "Babylon Berlin") das Ensemble. Die Regie übernimmt Miguel Alexandre, die Drehbücher stammen von dem britischen Bestseller-Autor William Boyd.

Produzenten sind Mischa Hofmann und Britta Meyermann, Producerin ist Ann-Kathrin Eicher, Ko-Produzenten sind Colleen Woodcock und Anand Tucker. Executive Producer sind Thomas Augsberger und für den Weltvertrieb Miramax Bill Block sowie Caitlin Foito.

Neue Kinderserie gesichert

Die Telekom hat sich darüber hinaus die Rechte an der ersten Staffel der computeranimierten Kinderserie "Power Players" gesichert und wird diese ab dem 2. April bei MagentaTV zum Abruf anbieten. Zuvor hat sie ihre Erstausstrahlung beim Kika im März. Noch in diesem Jahr sollen die zweite und dritte Staffel folgen. In der Serie treten Teddybären, Miniatur-Roboter und Actionfiguren gemeinsam an, um das Böse in ihrer Welt zu besiegen.

