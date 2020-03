Amazon-Serie "Bosch" geht nach Ostern weiter

© 2019 Amazon.com Inc.

Mitte April startet die sechste Staffel von "Bosch" bei Prime Video mit Titus Welliver in der Hauptrolle. Die Serie befindet sich damit allmählich auf der Zielgeraden, denn nach der siebten Staffel ist Schluss. Erst kürzlich hatte Amazon das Aus bestätigt.



18.03.2020 - 11:44 Uhr von Alexander Krei 18.03.2020 - 11:44 Uhr

Detective Harry Bosch kehrt mit neuen Folgen zurück: Ab dem 17. April zeigt Prime Video die sechste Staffel seines am längsten laufenden Originals. Alle zehn Folgen stehen sowohl in der englischen Originalversion als auch in der deutschen Synchronfassung zum Streamen bereit.

In der sechste Staffel findet sich Bosch inmitten eines komplexen Mordfalls und einer chaotischen Untersuchung auf Bundesebene wieder: Ein Medizinphysiker wird umgebracht und das radioaktive Material, das er bei sich hatte, ist verschwunden. Los Angeles droht eine katastrophale Gefahr.

Fans von "Bosch" müssen allerdings allmählich Abschied nehmen. Mit der bereits bestellten siebten Staffel wird die Serie mit Titus Welliver enden. Neben ihm gehören unter anderem Jamie Hector, Amy Aquino, Madison Lintz und Lance Reddick zum Cast der von der Red-Arrow-Tochter Fabrik Entertainment produzierten Serie.

"Ich bin stolz auf das, was wir mit 'Bosch' erreicht haben, und freue mich darauf, die Geschichte in Staffel 7 abzuschließen", sagte Autor Michael Connelly kürzlich zum bevorstehenden Aus der Serie. "Es ist bittersüß, aber alle guten Dinge gehen zu Ende, und ich bin froh, dass wir uns so verabschieden können, wie wir es wollen."

