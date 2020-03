Bibel TV bietet Online-Gottesdienste zu Corona-Zeiten an

© Bibel TV

Auch die Kirchen müssen im Zuge der Coronavirus-Pandemie weitgehend geschlossen werden. Nun will Bibel TV mit Alternativen punkten: Künftig sollen Gottesdienste online stattfinden. Ende März zeigt der Sender eine Messe aus dem Kölner Dom.



19.03.2020 - 10:43 Uhr von Kevin Hennings 19.03.2020 - 10:43 Uhr

Ein Virus geht um die Welt und macht selbst vor Gotteshäusern kein Halt. Deswegen findet sich auch die Kirche in der Liste der Veranstaltungshäuser, die in Corona-Zeiten geschlossen werden müssen. Damit die gläubigen Bürger ihr Sonntagsgebet trotzdem durchführen können, bietet Bibel TV künftig Live-Gottesdienste an. Los geht es am kommenden Sonntag. Der Hamburger Sender überträgt dann zunächst bis einschließlich Ostern jeden Sonntag einen Gottesdienst online und live aus verschiedenen Kirchen unterschiedlicher Konfessionen.

Den Anfang macht der evangelische Gottesdienst aus Lübeck-Lauenburg, der auch auf dem YouTube-Kanal des Kirchenkreises zu sehen sein wird. In der Woche darauf sehen Bibel-TV-Zuschauer dann eine katholische Messe live aus dem Kölner Dom. Die Fernsehübertragungen werden jeweils um 10:00 Uhr beginnen. Die evangelischen Gottesdienste dauern etwa 50 Minuten, katholische zwischen 70 und 90 Minuten.

On top möchte Bibel TV sonntags eine Vielzahl weiterer Gottesdienste und Bibelkundesendungen präsentieren. Dafür bietet der Spartensender eine Livestreaming-Plattform an, wo selbst entschieden werden kann, bei welcher Gemeinde man dabei sein möchte.

Diese Gemeinden sind online bei Bibel TV vertreten:

Bistum Münster: Gottesdienst aus dem St.-Paulus-Dom Münster

Christengemeinde ecclesia Langenfeld

Diözese Rottenburg-Stuttgart: Dom St. Martin Rottenburg

Elim Kirche Hamburg-Mundsburg

Erzbistum Köln: Gottesdienst aus dem Kölner Dom

Move Church Wiesbaden

Langensteinbacher Höhe (LaHö) Karlsbad

Stift Heiligenkreuz (Heiligenkreuz im Wienerwald, Österreich)

Radio Horeb in Balderschwang

Kirche Lindenwiese Überlingen

WERA Forum Duisburg

Ab nächsten Sonntag, den 22.03.2020, ergänzen folgende Gemeinden das Angebot:

Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

Erzdiözese Salzburg: Gottesdienst aus dem Dom zu Salzburg

Hillsong Church Germany

ICF Berlin

Ziel sei es, eine konfessionsübergreifende Mischung zu finden, bei denen auch Gemeinden aus Österreich und der Schweiz dabei sind, erklärte der Sender. Neben Gottesdiensten und Heiligen Messen überträgt Bibel TV von dort auch Gebetsstunden, Web-Seminare und sogenannte Bible Studies.

Teilen