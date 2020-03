"The Handmaid's Tale" kehrt im Mai bei RTL Passion zurück

© Hulu

Ab Mitte Mai wird die preisgekrönte Drama-Serie "The Handmaid's Tale" zum Pay-TV-Sender RTL Passion zurückkehren. In den Folgen der zweiten Staffel muss Elizabeth Moss in ihrer Rolle als Magd einmal mehr in einem totalitären System überleben.



19.03.2020 - 11:36 Uhr von Kevin Hennings 19.03.2020 - 11:36 Uhr

Nachdem gerade erst bekannt wurde, dass die Produktion der vierten Staffel von "The Handmaid's Tale" wegen des Coronavirus zunächst gestoppt werden muss, gibt es hierzulande für Fans der Serie gute Neuigkeiten. RTL Passion hat angekündigt, dass die zweite Staffel am Montag, dem 18. Mai ihre deutsche TV-Premiere feiern wird. Die insgesamt 13 neuen Folgen werden im wöchentlichen Rhythmus um 20:15 Uhr im Pay-TV ausgestrahlt.

Die Geschichte basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Margaret Atwood und spielt im fiktiven Ort Gilead - einem totalitären Regime erwachsen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, in dem Frauen zum Eigentum des Staates erklärt wurden. Als Folge zahlreicher Umweltkatastrophen ist die Geburtenrate dramatisch gefallen, weshalb die fruchtbaren Frauen wie Zuchttiere behandelt werden und alle ihre Rechte verloren haben.

Und so geht es in der zweiten Staffel weiter: Desfred (Elizabeth Moss) und weitere Mägde sollen in Boston in einem Baseball-Stadion gehängt werden. Tante Lydia möchte damit jedoch lediglich ein Geständnis von Desfred bekommen, da sie vermutet, dass sie schwanger ist. Um den Druck zu erhöhen werden auch alle anderen gefoltert.

In Deutschland kann die von MGM Television ursprünglich für den Stremingdienst Hulu produzierte Serie zuerst bei MagentaTV gesehen werden. Dort sind die neusten Folgen durch ein Vorrecht zuerst auf Abruf verfügbar. Aktuell stehen bei MagentaTV derzeit die ersten drei Staffeln zum Streaming bereit.

Als Schöpfer und Showrunner steht Bruce Miller hinter der Serie, der bereits Produktionen wie "Eureka" und "The 100" zum Erfolg geführt hat. 2017 hat Miller mit "The Handmaid's Tale" groß bei den Emmys abgeräumt und konnte insgesamt fünf Trophäen mit nach Hause nehmen.

